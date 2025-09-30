МВнР: България приветства конкретния план на президента Доналд Тръмп за прекратяване на военните действия в Газа

"България приветства конкретния план на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на военните действия в Газа и отчита бързата и положителна реакция на Израел".

Това се казва в позиция на Министерството на външните работи (МВнР), публикувана в социалната мрежа "Х".

Президентът на САЩ предложи план от 20 точки за прекратяване на войната в ивицата Газа, водена между Израел и „Хамас“, който предвижда бързо освобождаване на заложниците, държани от ислямистката групировка "Хамас", в замяна на освобождаването на стотици палестински затворници. Той също така предлага изтегляне на израелските въоръжени сили от ивицата Газа и предаване на управлението ѝ на временно палестинско правителство от технократи под надзора на международен комитет.

"Тази реална възможност трябва да бъде използвана и призоваваме регионалните партньори да окажат натиск върху Хамас да го направи без забавяне. Призоваваме за незабавно прекратяване на огъня, безусловно освобождаване на заложниците и трайно прекратяване на войната. Необходим е незабавен, безпрепятствен, безопасен и траен хуманитарен достъп до Газа. Управление на Газа, свободно от насилие и тероризъм, е възможно", заявиха от МВнР.

"Пътят, по който наистина може да се постигне справедлив и траен мир в Близкия изток, е наша обща цел, заедно със САЩ, нашите европейски партньори и страните от Близкия изток", посочиха от външното ни министерство.