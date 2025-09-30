ЕС и Китай подкрепиха плана на Доналд Тръмп за мир за Газа

Ръководителите на европейските институции приветстваха днес плана на президента на САЩ Доналд Тръмп от 20 точки за мир в ивицата Газа.

"Планът на президента Тръмп е възможност за траен мир. Това е най-добрият непосредствен шанс за прекратяване на войната. ЕС е готов да помогне той да успее", написа в Екс върховният представител на ЕС за външната политика и политиката на сигурност Кая Калас.

Предложеният от Тръмп мирен план предвижда бързо освобождаване на заложниците, държани от ислямистката групировка "Хамас", в замяна на освобождаването на стотици палестински затворници. Той също така предлага изтегляне на израелските въоръжени сили от ивицата Газа и предаване на управлението ѝ на временно палестинско правителство от технократи под надзора на международен комитет.

"Израел вече подкрепи плана. Сега "Хамас" трябва също да го приеме без никакво отлагане и да започне незабавно да освобождава заложниците", посочи Калас. "Всички страни в конфликта трябва да се възползват от момента и да дадат истински шанс на мира", написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща. "Положението в Газа е нетърпимо. Бойните действия трябва да спрат и всички заложници да бъдат освободени на мига. Израелският и палестинският народ имат право на мирно съвместно съществуване, без насилие и тероризъм."

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се изказа в сходен дух и добави, че "ЕС е готов да окаже помощ" на усилията за постигане на мир.

Китай също обяви, че подкрепя плана на президента на САЩ, заяви говорител на китайското външно министерство.

Говорителят Го Цзякан призова и двете страни в конфликта да постигнат незабавно цялостно прекратяване на огъня и да освободят всички задържани хора.

Пекин подкрепя всички усилия за намаляване на напрежението между Израел и Палестина, подчерта Го. Той допълни, че Китай се придържа към принципа, че палестинците трябва сами да управляват територията си, и призова за прилагане на решението с две държави.