Бенямин Нетаняху е подал молба за помилване до президента на Израел

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е подал официално искане за помилване до президента Ицхак Херцог, съобщи Ройтерс, като се позова на президентската канцелария. Нетаняху е обвиняем по дело за корупция.

"Президентската институция е наясно, че това е необичайно искане с потенциално сериозни последици. След като бъдат получени всички необходими становища, президентът ще разгледа молбата отговорно и добросъвестно", се посочва в изявлението.

Канцеларията на премиера потвърди, че Нетаняху е подал молба за помилване до правния отдел на администрацията на президента.

Нетаняху е единственият действащ премиер в израелската история, който е съден, след като е обвинен в измама, злоупотреба с доверие и приемане на подкупи в три отделни дела, в които е обвиняем в размяна на услуги с влиятелни политически поддръжници, припомня БТА. Той все още не е осъден по нито едно от тях.

Молбата идва седмица след като президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Израел да помилва Нетаняху.

Във видеозапис на изявление Нетаняху зави, че процесът е разделил страната и помилването му би помогнало за възстановяването на националното единство.

Той също така заяви, че изискването да се явява в съда три пъти седмично е разсейващо и затруднява управлението на страната.

Искането на Нетаняху се състои от два документа – подробно писмо, подписано от адвоката му, и писмо, подписано от самия Нетаняху. Те ще бъдат изпратени до Министерството на правосъдието за становище и след това ще бъдат прехвърлени на правния съветник в канцеларията на президента, който ще формулира допълнителни становища.