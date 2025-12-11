Ново силно земетресение разлюля Турция

Земетресение с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер е регистрирано на Западна Турция. Това показва на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран на 60 км югоизточно от Балъкесир в 10:06 часа местно време, на 12 км източно от Синдирги, на дълбочина 11 км.

