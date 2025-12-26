Кървав ужас в джамия: експлозия отне живота на осем души

Най-малко осем души са загинали при мощна експлозия, разтърсила джамия в централната част на Сирия, предаде ДПА. Агенцията се позовава на сирийските здравни власти.

Смята се, че това е първата атака срещу джамия в Сирия от свалянето на дългогодишния сирийски владетел Башар Асад през 2024 г.

"При атентата днес, 26 декември, 18 души са ранени, след като взривно устройство избухна в джамията „Имам Али бин Таиб” в централния град Хомс", съобщи представител на здравното министерство, цитиран от сирийската държавна информационна агенция САНА.

Междувременно силовото ведомство на Сирия описа атаката като „терористичен бомбен атентат” и заяви, че е започнато разследване за издирване на извършителите. Атаката е извършена по време на седмичната петъчна молитва на мюсюлманите, отбелязва вътрешното министерство на страната.

Експлозията е била причинена от взривни устройства, поставени вътре в джамията, цитира САНА източник от службите за сигурност. Снимки в джамията показват опустошение и петна кръв.

Според неправителствената организация "Сирийски център за наблюдение на човешките права" конкретната джамия се посещава основно от малцинствената общност на алауитите. Отговорност за атаката пое слабо известна сунитска екстремистка групировка на име „Сарая Ансар ас Суна“, отбелязва АФП.