След падането на Асад: "Ислямска държава" засилва атаките си в Сирия

Близо година след свалянето на дългогодишния диктатор Башар Асад от власт в резултат на бунтовническа офанзива, Сирия се изправя пред поредната вълна от предизвикателства. Страната, в момента контролирана частично от въоръжената групировка „Хаят Тахрир аш Шам“ (ХТШ), е разтърсвана от религиозни конфликти, израелски удари и вътрешни спорове в новото правителство, пише БТА.

Към тези проблеми се добавя и завръщането на „Ислямска държава“ (ИДИЛ), която отново увеличава присъствието си и извършва нападения по цялата страна.

След падането на режима на Асад през декември 2024 г., ИДИЛ започва терористична кампания срещу новото сирийско правителство и малцинствата в страната – християни, шиити и кюрди. Въпреки че вече не контролира територии, броят на бойците ѝ нарасна до около 2 500, а групировката се снабди с оръжие чрез нападения на складирани боеприпаси, изоставени след превземането на Дамаск от бунтовниците.

ИДИЛ вече не носи униформи и не развява черните си знамена, което ѝ позволява лесно да се слива с населението. Групировката разчита на малки клетки от по четирима-петима бойци, извършвайки засади, покушения и атаки с взривни устройства.

Сирийските демократични сили (СДС) са провели над 70 операции, арестувайки десетки бойци и предотвратявайки множество заговори. Въпреки това при атаките на ИДИЛ през последните месеци са убити 30 бойци на СДС и шестима цивилни, а 12 души са ранени.

Недоверието между новото правителство и кюрдските сили затруднява контрола върху територията и дава възможност на ИДИЛ да укрепи позициите си. „Тази територия е прекалено голяма, а правителството в Дамаск не може да я контролира“, казва Горан Тел Тамир, командир на СДС.

Засилването на активността на ИДИЛ съвпада с постепенното изтегляне на американските сили от Сирия и Ирак. През септември 2026 г. се очаква САЩ да приключат военната си мисия в Сирия, като оставят ограничен контингент и предоставят въздушна и технологична подкрепа на СДС.

Доклад на ООН предупреждава, че ИДИЛ остава заплаха за Сирия и региона, ако остават „свободни пространства“ за планиране и изпълнение на атаки. Според други доклади, ислямистките групировки, включително ИДИЛ и „Ал Кайда“, засилват дейността си и в Африка, а терористични атаки, свързани с ИДИЛ, заплашват и Европа и САЩ.