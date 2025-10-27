Израел няма да приеме разполагане на турски военни в Газа

Израел няма да приеме присъствие на турски въоръжени сили в ивицата Газа в съответствие с плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за окончателно прекратяване на войната в палестинската територия, заяви днес израелският министър на външните работи Гидеон Саар, предаде БТА.

Планът на Тръмп включва разполагането в Газа на международни сили, които да помогнат за подсигуряването на крехкото прекратяване на огъня между Израел и палестинското ислямистко движение „Хамас“ от началото на този месец.

Все още обаче не е ясно дали арабските страни, както и други държави, са готови да изпратят войски, които да участват в международните сили, отбелязва Ройтерс.

„Страните, които искат или са готови да изпратят въоръжени сили, трябва най-малкото да се отнасят справедливо към Израел“, заяви Саар на пресконференция в Будапеща.

Някога добрите турско-израелски отношения се влошиха драстично по време на войната в Газа и турският президент Реджеп Тайип Ердоган осъди опустошителната израелска кампания в палестинската територия, отбелязва Ройтерс.

„Турция на Ердоган води враждебна кампания срещу Израел“, заяви израелският външен министър на съвместна пресконференция с унгарския си колега Петер Сиярто. „Така че не би било разумно да позволим въоръжените им сили да влязат в ивицата Газа и ние няма да се съгласим с това, и вече сме го казали на нашите американски приятели“, добави той.