Иран към Тръмп: Ядрените ни съоръжения не са унищожени, мечтайте си!

Али Хаменей отхвърли предложението за подновяване на преговорите със САЩ

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей отхвърли предложението за подновяване на преговорите от президента на САЩ Доналд Тръмп и отрече твърденията му, че Съединените щати са унищожили ядрените способности на Иран, съобщи Ройтерс.

Техеран и Вашингтон водиха пет кръга косвени ядрени преговори, които приключиха с 12-дневната въздушна кампания през юни, в която Израел и САЩ бомбардираха ирански ядрени обекти.

„Тръмп казва, че е създател на сделки, но ако сделката е съпроводена с принуда и резултатът ѝ е предопределен, това не е сделка, а наложение и тормоз“, заяви Хаменей, цитиран от държавните медии.

Миналата седмица Тръмп заяви пред израелския парламент, че би било чудесно, ако Вашингтон може да сключи „мирно споразумение“ с Техеран след започналото примирие в Газа между Израел и палестинската групировка Хамас.

„Президентът на САЩ се хвали, че са бомбардирали и унищожили иранската ядрена индустрия. Много добре, продължавайте да мечтаете! Какво общо има Америка дали Иран има ядрени обекти или не? Тези интервенции са неподходящи, грешни и принудителни.“ добави Хаменей.

Западните държави обвиняват Иран, че тайно се опитва да разработи ядрена бомба чрез обогатяване на уран и искат Техеран да спре тази дейност. Иран отрича да търси военна цел на обогатяването, като заявява, че програмата има единствено цивилни енергийни цели.