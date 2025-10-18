Израел е изстрелял шпионски сателит в орбита

Миналия месец Израел все още беше въвлечен в двугодишната си война срещу Хамас в Газа. Въпреки че много от ресурсите на нацията бяха разположени за по-нататъшни усилия в анклава, еврейската държава не се въздържа на други фронтове. Забележително е, че най-новият шпионски спътник на Израел беше изстрелян през септември и изпрати първите си изображения около две седмици по-късно, съобщава The National Interest.

Президентът на Израел, Исак Херцог, коментира постижението: „Бях развълнуван да стана свидетел на изстрелването на Офек 19 - спътник, произведен в Израел. Вдъхновяващо е да се видят изключителните възможности на израелската индустрия. Години на изключителна, целенасочена работа достигнаха места, които не можехме да си представим. Ние не сме просто стартираща нация - ние сме космическа нация.“ Херцог добави: „Израел трябва да има присъствие в космоса, където е бъдещето на човечеството и където се развиват критично важни стратегически способности - особено в сферата, в която ние сме ангажирани.“

„Исраел Аерокосмическата Индустрия“ изгради спътника от нулата, в сътрудничество с Подразделение 9900 и израелските военновъздушни сили. След като спътникът „Офек 19“ премине успешно серия от тестове, той ще влезе в експлоатация с израелските военновъздушни сили. Космическите спътници осигуряват очевидни ползи за еврейската държава, която е заобиколена от враждебни противници, до голяма степен финансирани и ръководени от Ислямска република Иран. Възможността да се следи по-отблизо Хамас в Газа, Хизбула в Ливан и дори хусите в Йемен ще бъде от полза за стратегията за сигурност на Израел.

След като влезе в експлоатация, Ofek 19 ще служи като допълнителен защитен слой за Израел. Макар че един космически спътник може да не се квалифицира напълно като средство за противовъздушна отбрана, той ще е от полза само за техниките на Израел за наблюдение. В момента Израел разчита на своите системи „Железен купол“, „Прашка на Давид“ и „Стрела 2/3“, за да осигури несравнима сигурност. „Железен купол“ функционира като първи слой в този апарат за противовъздушна отбрана, със задачата да унищожава ракети с малък обсег с ефективност над 90 процента. Като се има предвид, че по-голямата част от снарядите, изстреляни от Хамас и други близки недържавни участници, попадат в тази категория, „Железен купол“ е в постоянна експлоатация от октомври 2023 г., когато започна войната.

„Прашката на Давид“ работи в тандем с „Железният купол“. Като средно ниво в линията на отбрана на Израел, тази система прихваща тактически балистични ракети и ракети с голям калибър. Следващото ниво се състои от системите „Стрела 2/3“ , които са предназначени да унищожават цели както в, така и извън атмосферата. Това семейство антибалистични ракети функционира, като директно удря целта и я унищожава чрез кинетична сила. Израел също така работи, за да въведе в експлоатация новото си високоенергийно лазерно оръжие „Железен лъч“ до края на годината. Разработен от Rafael Advanced Defense Systems, твърдотелният лазер използва твърд кристален материал за фокусиране на лъча и се счита за единствен по рода си в сферата на отбраната.

След като „ Железният лъч“ и „Офек 19“ достигнат пълния си оперативен капацитет, отбранителната стратегия на Израел ще стане още по-железоустойчива.

За автора: Мая Карлин

Мая Карлин , автор по въпросите на националната сигурност в The National Interest, е анализатор в Центъра за политика на сигурност и бивш стипендиант на Ана Собол Леви в IDC Herzliya в Израел. Тя е автор в много издания, включително The National Interest, The Jerusalem Post и The Times of Israel.