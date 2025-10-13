Турция ще настоява за изправяне на Нетаняху пред Международния наказателен съд

Председателят на Меджлиса на Турция Нуман Куртулмуш заяви, че страната му ще настоява израелският премиер Бенямин Нетаняху и хората около него да бъдат отговарят за военни престъпления пред Международния наказателен съд, както и че международната общност трябва да положи усилия в тази посока. Коментарът на Куртулмуш дойде по време на речта му при откриването на Тристранна среща на председателите на парламентите на Турция, Азербайджан и Пакистан в Исламабад, която беше излъчена на живо в социалните мрежи.

„Това, което ни приляга като международна общност, е от една страна да положим усилия за справедлив и траен мир и да наблюдаваме този процес, а от друга – да продължим до край политическите и юридическите ни усилия Нетаняху и неговата чета с разбойници да получат наказание от международните наказателни съдилища“, заяви Куртулмуш.

Като един от аргументите в тази посока председателят на Меджлиса посочи, това че значителна част от жертвите в Газа са жени и деца.

„Ако кажем: беше постигнат мир. Тази работа свърши! Това ще бъде вторият срам за човечеството“, подчерта Куртулмуш.

Използвайки реториката, с която Турция описва войната в Газа, председателят на Меджлиса сравни извършеното в Газа с действията на Хитлер.

„Ционисткият режим няма да излезе чист от тази ситуация, измивайки си ръцете“, заяви Куртулмуш.