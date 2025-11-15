Иран подготвя първи ответен залп от 2000 балистични ракети, ако Израел и САЩ атакуват отново

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция и отбранителният сектор на страната продължават усилията си за разширяване и подобряване на арсенала от балистични ракети, който служи като основен възпиращ фактор на страната срещу атаки от Израел и държави от Западния блок, пише военното издание Military Watch.

Според съобщенията, арсеналът е надхвърлил нивата си отпреди войната, наблюдавани преди Израел и Съединените щати да започнат атака срещу страната през юни, насочена към ръководството, гражданската инфраструктура, военни и ядрени цели, и подкрепена от Турция и няколко европейски държави. Сериозността на щетите от атаките с балистични ракети, които Иран предприе в отговор, и бързо намаляващата способност на израелската и американската противоракетна отбрана да ги прихващат, се считаха за основен фактор, накарал Израел и неговите поддръжници да приемат прекратяване на огъня на 24 юни.

Коментирайки щетите, президентът на САЩ Доналд Тръмп отбеляза: „Особено през последните няколко дни Израел беше ударен наистина силно. Тези балистични ракети, момчета, те разрушиха много сгради.“ Смята се, че резултатите от войната вероятно са засилили консенсуса в Иран относно необходимостта от приоритетизиране на укрепването на арсенала от балистични ракети.

Предоставяйки най-съществената информация за усилията за укрепване на ракетния възпиращ потенциал на Иран, иранските представители информираха директора на иранския проект в Международната кризисна група Али Ваез, че „ракетните фабрики работят 24 часа в денонощието“. Ваез отбеляза относно иранските планове за започване на бомбардировки срещу Израел с порядъци по-голяма интензивност, ако бъдат атакувани:

„Те се надяват да изстрелят 2000 ракети наведнъж, за да смажат израелската отбрана, а не 500 за 12 дни“, както направиха през юни. „Израел смята, че работата е недовършена и не вижда причина да не възобнови конфликта, така че Иран удвоява подготовката си за следващия кръг“, добави той.

Министърът на външните работи Абас Арагчи отбеляза подобно: „Нашата ракетна мощ днес далеч надминава тази на 12-дневната война. Врагът в неотдавнашната 12-дневна война не успя да постигне всичките си цели и беше победен.“ Министърът на отбраната бригаден генерал Азиз Насирзаде отбеляза: „Производството на отбранителна техника на Иран се е подобрило както по количество, така и по качество в сравнение с времето преди 12-дневната война, наложена от Израел през юни.“

Ударите с балистични ракети, извършени от Иран през юни, бяха най-големите в световната история и принудиха американската армия да изразходва над 150 противобалистични ракети-прехващачи от своята система за противовъздушна отбрана с голям обсег THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) за по-малко от 12 дни военни действия. Това представляваше над 25% от общия арсенал на армията, разположен по целия свят , което повдига сериозни опасения относно способността на американските противовъздушни системи да издържат на продължителни бомбардировки в театри на военни действия в голяма част от света, особено срещу противници като Китай и Северна Корея, разполагащи с много по-мощни арсенали.

С всяко изстрелване на противоракетни ракети THAAD, струващо 15,5 милиона долара, защитата на израелското въздушно пространство с помощта на тези системи се оценява на над 2,35 милиарда долара. Смята се, че американският флот също е изразходвал противобалистични ракети SM-3 и SM-6 на стойност над 3 милиарда долара, което прави кратките военни усилия едни от най-скъпите на час, водени някога от Съединените щати.