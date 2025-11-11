УНИЦЕФ: Израел блокира над 1 млн. спринцовки за ваксиниране на деца в Газа

Сред блокираните стоки са и над 938 000 бутилки с адаптирано мляко

Израел е задържал на границата с ивицата Газа стоки от първа необходимост, включително спринцовки за ваксини и адаптирано мляко за бебета, съобщи Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ), цитиран от Ройтерс.

Организацията посочва, че се сблъсква с „сериозни затруднения“ при осигуряването на 1,6 милиона спринцовки и хладилници на соларно захранване, нужни за съхранение на ваксини в рамките на масовата кампания по имунизация в Газа.

„Израелските власти смятат, че спринцовките и хладилниците са стоки с двойно предназначение, поради което процесът по одобрение и митнически контрол се забавя. В същото време това са жизненоважни доставки“, заяви говорителят на УНИЦЕФ Рикардо Пирес.

Той уточни, че спринцовките чакат разрешение от август, а сред блокираните стоки са и над 938 000 бутилки с адаптирано мляко и резервни части за водни камиони.

„Това са почти милион бутилки, които могат да стигнат до деца, страдащи от различни форми на недохранване“, допълни Пирес на брифинг в Женева.

Израелската армия, която контролира доставките на помощи към Газа, засега не е коментирала информацията. По-рано тя заяви, че не ограничава доставките на храна, вода и медицински материали, като обвини „Хамас“ в кражба на хуманитарни помощи — твърдение, което движението отрича.

Междувременно УНИЦЕФ започна ваксинационна кампания, чиято цел е да обхване над 40 000 деца под 3-годишна възраст, които не са били имунизирани срещу детски паралич, морбили и пневмония. Само в първия ден са ваксинирани повече от 2400 деца, но организацията предупреди, че за следващите етапи ще са нужни допълнителни материали.

Въпреки постигнатото примирие в Газа, хуманитарните организации подчертават, че обемът на доставките остава недостатъчен, за да отговори на нуждите на разселеното и недохранено население.