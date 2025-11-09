Техеран остава без вода, обмислят евакуация на града

Техеран почти е останал без вода. Жителите на иранската столица може да бъдат евакуирани.

Поради сушата недостигът на вода достигна катастрофални нива, толкова тежки, че иранският президент Масуд Пезешкиан предупреди за възможна евакуация на столицата, пише Bild.

„Ако няма дъжд в Техеран до края на ноември, ще трябва да наложим водни норми. И ако няма дъжд след това, ще бъдем принудени да евакуираме Техеран“, каза Пезешкиан на 7 ноември.

Основният източник на питейна вода в столицата, резервоарът "Амир Кабир", в който „има само 14 милиона кубически метра вода, което е 8% от капацитета му“, каза Бехзад Парса, от местното водоснабдително дружество. На това ниво, предупреди той, градът ще може да се осигурява с вода само за „две седмици“.

Техеран има население от над 10 милиона души и те консумират приблизително 3 милиона кубически метра вода дневно. Като мярка за спестяване, водоснабдяването е временно прекъснато в няколко района на града през последните дни. Лятото пък имаше прекъсвания на електрозахранването.

Четирите язовира, снабдяващи с вода втория по големина град в Иран - Машхад, също са практически пресъхнали на фона на безпрецедентна суша в страната, предаде Франс прес, позовавайки се на местни медии.

"Водните запаси на язовирите около Машхад сега са по-малко от 3%", заяви пред иранската агенция ИСНА ръководството на дружеството, което отговаря за водоснабдяването в града, където живеят около 4 милиона жители.

Може да се влоши

В последния си аналитичен доклад, „Иран и регионална (не)стабилност и сигурност“ (IRIS), Центърът за изследване на Близкия изток и глобалния ред (CMEG) заключава, че водната криза в Иран се простира отвъд резервоарите до „умиращите влажни зони и изчерпаните подземни водоносни резервоари страната“.

Освен това няма признаци, че „иранското ръководство възнамерява да промени курса“ и да инвестира в инфраструктура, така че ситуацията, според експерти, „ще продължи да се влошава“. Докладът подчертава, че в миналото „екологичната криза често е предизвиквала политически протести срещу режима и неговите власти“.

Следователно, водната ситуация може да има и политически последици.