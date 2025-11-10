Сирийският президент оцеля след два опита за убийство

Ахмед ал-Шараа ще се срещне днес с Доналд Тръмп в Белия дом

Сирийските служби за сигурност са осуетили два отделни заговора на „Ислямска държава“ за убийството на президента Ахмед ал-Шараа, съобщава Ройтерс. Плановете за убийство са били разкрити през последните няколко месеца и са насочени срещу президента, докато той се стреми да консолидира властта си в страната, разрушена от 14 години гражданска война.

Заговорите се появяват в контекста на усилията на Шараа да присъедини Сирия към водена от САЩ глобална коалиция за борба с „Ислямска държава“, с която страната отдавна се бори. В един от случаите нападението е било планирано около официален ангажимент на президента, уточняват източниците, като отказват да предоставят допълнителни детайли заради чувствителността на въпроса. Сирийските власти също не коментират разкритията.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посреща днес в Белия дом сирийския държавен глава за първата официална среща между двамата лидери. Шараа, който пое властта миналия декември след падането на Башар Асад и свалянето на ислямистките бунтовнически сили, се стреми да изгради имидж на умерен и стабилен лидер и се надява на международна подкрепа за дългосрочното възстановяване на Сирия.

Ходът да се присъедини към коалицията срещу „Ислямска държава“ показва промяна в геополитическата ориентация на Сирия, която след падането на Асад се отдалечава от традиционните си съюзници Русия и Иран и търси по-тесни връзки със западните и арабските държави. Въпреки това задачата на Шараа да обедини страната остава трудна заради етническото напрежение и насилието, което Дамаск приписва на „Ислямска държава“.