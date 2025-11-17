Израел ликвидира висш член на „Хизбула“ в Южен Ливан

Въпреки действащото примирие

Израелската армия съобщи днес, че е ликвидирала високопоставен член на шиитската радикална групировка „Хизбула“ в Южен Ливан, въпреки действащото примирие между Израел и организацията, подкрепяна от Иран, предаде АФП.

„Вчера вечерта израелските сили за отбрана удариха и елиминираха терориста Мохамад Али Шуейк в района на Мансури в Южен Ливан“, се посочва в официално съобщение на армията.

Според Израел убитият е бил ръководител на „Хизбула“ в района и е отговарял за комуникацията на организацията с местните жители по финансови и военни въпроси. Освен това е конфискувал частни активи за целите на терористичната група.