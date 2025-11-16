Иран вече не обогатява уран в нито един обект, заяви външният министър Абас Арагчи

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви днес, че страната му вече не обогатява уран в нито един обект на своя територия, предаде БТА.

В отговор на въпрос на журналист от АП, който е в Иран, Арагчи даде най-директната досега реакция от страна на правителството в Техеран по отношение на ядрената програма на Ислямската република след израелските и американски бомбардировки през юни на съоръженията ѝ за обогатяване на уран в хода на 12-дневната война с Израел.

"В Иран няма недекларирано обогатяване на уран. Всички наши съоръжения са под контрола и наблюдението" на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), заяви Арагчи. "В момента няма обогатяване, защото нашите съоръжения бяха атакувани", добави той.

На въпрос какво е необходимо, за да може Иран да продължи преговорите със САЩ и други страни, Арагчи отговори, че посланието на Иран за ядрената му програма "остава ясно".

"Правото на Иран на обогатяване, на използване на ядрената технология за мирни цели, включително обогатяване, е неоспоримо", подчерта иранският външен министър. "Ние имаме право и продължаваме да го упражняваме и се надяваме, че международната общност, включително САЩ, признава нашите права и разбира, че това е неотменимо право на Иран и ние никога няма да се откажем от нашите права", добави той.

Арагчи заяви още, цитиран от Ройтерс, че настоящият подход на Вашингтон към Техеран не показва никаква готовност за "равнопоставени и справедливи преговори". "Иран винаги ще бъде готов да се ангажира с дипломация, но не и с преговори, които имат за цел да наложат диктат", подчерта той.