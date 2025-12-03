54 двойки се ожениха на масова сватба в Газа

Дай Боже това да е краят на войната

Петдесет и четири палестински двойки се ожениха днес на масова сватба в ивицата Газа – рядък момент на надежда след две години на разрушения, конфликти и смърт, съобщава Асошиейтед Прес.

„Въпреки всичко, което се случи, ще започнем нов живот“, сподели Хикмат Лауа, облечен в костюм, който вървеше хванат за ръка с Еман Хасан Лауа, носеща традиционни палестински мотиви. „Дай Боже това да е краят на войната.“

Сватбите са важна част от палестинската култура, но по време на конфликта почти бяха спрели. Сега традицията започва да се възражда, макар че церемониите са по-скромни в сравнение с пищните празненства от миналото.

Докато тълпи в южния град Хан Юнис развяват палестински знамена, радостта остава помрачена от продължаващата хуманитарна криза. Повечето от двата милиона жители на Газа, включително Еман и Хикмат Лауа, са разселени, а цели квартали са сринати. Недостигът на помощ и периодичните сблъсъци все още затрудняват ежедневието на хората.