Иран с първи коментар за ареста на Наргес Мохамади

Иранските власти съобщиха, че носителката на Нобеловата награда за мир Наргес Мохамади и поне още седем активисти са задържани вчера „за тяхна собствена защита“ от потенциално насилие, предаде ДПА. Твърдението беше направено от канцеларията на губернатора на Машхад, която посочи, че арестите са извършени след протест, воден от Мохамади, по време на който били скандирани остри лозунги срещу политическото ръководство на страната.

В съобщението се посочва, че по време на проявата са възникнали сблъсъци между протестиращите и твърдолинейни ислямски активисти, присъстващи на събитието.

Опозиционни източници и активисти обаче отхвърлят това обяснение. Те твърдят, че в действителност са арестувани около 40 души, включително хора, обвинени в подкрепа за връщането на монархическата система в Иран. Арестите са се случили по време на възпоменателна церемония в памет на починалия адвокат Хосроу Аликорди в джамия в Машхад.

Според официалната информация Аликорди, адвокат по човешки права, е починал от сърдечен удар, но опозицията твърди, че причината за смъртта му са наранявания от изтезания, докато е бил задържан.

Неговата смърт предизвика шок и възмущение сред иранската правозащитна общност.