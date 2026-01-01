Ердоган: Има нарастващи предизвикателства и заплахи“ за интересите на Турция в Източното Средиземноморие

Доктрината „Синя родина“ е морска стратегия

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган предупреди за „нарастващи предизвикателства и заплахи“ за интересите на Турция в Източното Средиземноморие по време на обръщението си в края на годината, обещавайки, че Анкара няма да приеме никакви свършени факти в това, което той нарече Синята родина на страната, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Доктрината „Синя родина“ е морска стратегия, която утвърждава широки турски претенции върху части от Средиземно, Егейско и Черно море, често припокриващи се с водите, за които претендират съседни държави.

Ердоган каза:

„Ние следим отблизо нарастващите предизвикателства и заплахи за интересите на нашата страна и за кипърския турски народ в Източното Средиземноморие. Нека се знае, че никога няма да толерираме никакви свършени факти, кражби или пиратство в нашата Синя родина.“