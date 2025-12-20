САЩ удариха над 70 цели на "Ислямска държава" в Сирия

Американските военни са нанесли мащабни удари по десетки цели на терористичната групировка „Ислямска държава“ (ИД) в централна Сирия. Операцията е в отговор на атаката от 13 декември в района на Палмира, при която загинаха двама американски войници и един цивилен преводач, съобщават Ройтерс и ДПА, позовавайки се на официални източници във Вашингтон.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет обяви началото на операция „Hawkeye Strike“, чиято цел е ликвидирането на бойци на ИД, както и унищожаването на тяхна инфраструктура и оръжейни складове.

„Това не е началото на война – това е декларация за отмъщение“, заяви Хегсет, като подчерта, че САЩ ще продължат действията си срещу терористичната организация.

По данни на американски официални представители ударите са поразили над 70 цели и са извършени с изтребители Ф-15 и А-10, бойни хеликоптери „Апачи“, както и ракетни системи HIMARS. В операцията са се включили и изтребители на Кралските военновъздушни сили на Йордания. Информацията беше потвърдена и от Централното командване на въоръжените сили на САЩ (USCENTCOM).

Президентът Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа „Truth Social“, че ударите са осъществени със съдействието на сирийските власти и представляват „много сериозно отмъщение“ за нападението срещу американските сили.

Министерството на външните работи на Сирия потвърди подкрепата си за операцията и заяви, че страната няма да позволи „Ислямска държава“ да има убежища на своя територия. Дамаск подчерта, че борбата с тероризма остава основен приоритет.