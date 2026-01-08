Тръмп избра Николай Младенов за директор на Съвета за мир в Газа

Българинът се срещна с президента и премиера на Израел

Израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди появилите се по-рано публикации, че българинът Николай Младенов ще бъде генерален директор на Съвета за мир - орган, който се предвижда съгласно плана за прекратяване на огъня в ивицата Газа, представен от американския президент Доналд Тръмп миналата есен, съобщи Асошиейтед прес.

По-рано днес Младенов проведе срещи с Нетаняху и с израелския президент Ицхак Херцог в Йерусалим.

Нетаняху съобщи за назначението именно след срещата с Младенов. Към съобщението има снимки на Нетаняху и Младенов и кратко видео без звук, на което се вижда как те се ръкуват.

В съобщението относно назначението Нетаняху дефинира Младенов като „назначения“ генерален директор на Съвета, който ще наблюдава изпълнението на втората и далеч по-сложна фаза от прекратяване на огъня. От Вашингтон не последва незабавно потвърждение.

Назначението бележи важна стъпка напред по прилагането на плана за мир на Тръмп, който буксува след като първата му фаза беше задействана и се стигна до прекратяване на войната в палестинския анклав, продължила две години.

Работата по втората фаза на плана така и не успяваше да постигне напредък след това, отбелязва АП.

Николай Младенов е заемал редица високи постове в България и в международни организации. Понастоящем той генерален директор на Дипломатическата академия "Ануар Гаргаш" в Обединените арабски емирства. Бил е депутат в 39-ото Народно събрание (2001-2005 г.), както и член на Европейския парламент (2007- 2009 г). Заемал е постовете министър на отбраната (2009-2010 г.) и министър на външните работи (2010-2013 г.) на България.

През 2013 г. е назначен за специален представител и ръководител на мисията на ООН в Ирак (UNAMI). От 2015 г. до края на 2020 г. е специален координатор на ООН за Близкоизточния мирен процес. На този пост той играе ключова роля в усилията за деескалация на напрежението между Израел и палестинците.

След като напуска поста в ООН той се присъединява към Института за Близкоизточна политика на Вашингтон като гостуващ сътрудник и става генерален директор на Дипломатическата академия "Ануар Гаргаш" в ОАЕ.

Очаква се Тръмп да обяви членовете на Съвета за мир по-късно този месец, като Младенов ще ги представлява на място.

Високопоставен американски служител, който пожела да остане анонимен, тъй като назначението все още не е обявено официално от американска страна, потвърди, че Младенов е изборът на администрацията на Тръмп за ежедневен администратор на Съвета за мир на място, посочва АП.

Според плана на Тръмп Съветът трябва да контролира новото технократично палестинско правителство, разоръжаването на „Хамас“, разполагането на международни сили за сигурност, допълнителното оттегляне на израелските войски и възстановяването.