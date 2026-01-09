Ескалация в Иран: Властите прекъсват интернета заради протестите

Още по темата: Аятолах Али Хаменей: Всяка военна намеса на САЩ ще бъде посрещната с непоправими последици 18.06.2025 14:06

Безредиците започнаха да нарушават въздушния транспорт до и от страната

Иран ограничи достъпа до интернет и телефони през нощта в ескалация на опита си да потуши протестите, след като хиляди демонстранти излязоха по улиците на Техеран и в цялата страна, съобщава Bloomberg.

Броят на жертвите от началото на безредиците в края на миналата година нарасна до 42, според базираната в САЩ информационна агенция за човешки права, която следи протестите и дейността на политическите активисти в Иран. Би Би Си заяви, че е потвърдила независимо поне 21 от жертвите.

Демонстрациите ескалираха в най-сериозното предизвикателство за 86-годишния върховен лидер аятолах Али Хаменей и неговото теократично правителство след националното въстание през 2022 г. Те започнаха в Капалъ Чарши в Техеран на 28 декември след спад в стойността на иранската валута до рекордно ниски нива, влошавайки кризата с разходите за живот в засегнатата от санкциите икономика.

Положението на члена на ОПЕК се влоши от корупцията и от рязкото падане на цените на петрола през последната година.

Tehran, tonight

BIG: Iran has shut down the internet nationwide and disabled phone lines, cutting communications across the country.



Total blackout to take place very soon.

Хаменей заяви в петък, че страната му няма да се откаже от „наемници“ или от тези, които се занимават с „вандализъм“, съобщи държавната телевизия Press TV.

Безредиците започнаха да нарушават въздушния транспорт до и от страната. Чуждестранни авиокомпании отмениха всички полети в петък между Техеран и Истанбул от 11:30 ч. местно време, с допълнителни закъснения и отменени полети в Дубай, според уебсайтовете на летищата.

Мониторинговата група Netblocks съобщи в четвъртък за национално спиране на интернет в Иран. Различни опити на Bloomberg да достигне до хора в страната чрез стационарен и мобилен телефон се провалиха. Един жител на Техеран каза, че телефонните разговори изобщо не работят или прекъсват, а SMS съобщенията са силно ограничени.

Иранските власти често прибягват до подобни тактики по време на периоди на безредици, тъй като се стремят да предотвратят споделянето на изображения на държавно насилие срещу цивилни.

Въпреки това, видеоклипове, публикувани в X и Instagram през нощта, показват голям брой хора, събрани на няколко главни улици в различни райони на Техеран, столицата. Един клип изглежда показва стотици на централна улица в квартал Карим Хан, скандиращи „смърт на диктатора“.

В град Исфахан протестиращи свалиха входната табела на клон на държавната телевизия, която омаловажи протестите, докато на заден план горяха пламъци.

В поне една публикация се чува скандиране „Да живее шахът“. Това е препратка към покойния шах на Иран, свален по време на революцията през 1979 г., и сина му Реза Пахлави, който живее в изгнание в САЩ.