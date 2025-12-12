Иран арестува Нобеловата лауреатка Наргес Мохамад

Иранската полиция арестува носителката на Нобеловата награда за мир за 2023 г., Наргес Мохамади, съобщиха днес нейни привърженици, цитирани от Асошиейтед прес. Според фондация, носеща името ѝ, Мохамади е била задържана, докато е посещавала паметник в чест на активист за човешки права, който наскоро бе намерен мъртъв при неизяснени обстоятелства.

За момента иранските власти не са коментирали случая. Поддръжниците на Мохамади обаче предупреждават, че нейното повторно задържане не е изненада, след като през декември 2024 г. тя бе освободена по медицински причини. Първоначално освобождаването ѝ бе за три седмици, но бе удължено, вероятно под натиск от международната общност и активисти.

Въпреки ограниченията, Мохамади продължи активистката си дейност, организирайки протести и участвайки в медийни прояви по света. Тя дори се включи в демонстрация пред затвора „Евин“ в Техеран, където бе излежавала присъда.