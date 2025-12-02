След предупреждението на Тръмп: Израел с интересен ход

Израел е отворен за постигане на споразумение със Сирия, но категорично няма да прави компромис със сигурността си, заяви премиерът Бенямин Нетаняху, цитиран от „Таймс оф Израел“.

Нетаняху направи изявлението по време на посещение при израелски войници, ранени по време на операция в Сирия миналата седмица.

„След 7 октомври сме решени да защитаваме общностите си по границите, да предотвратяваме закрепването на терористи и враждебни действия, да пазим нашите съюзници друзи и да гарантираме, че Израел е защитен от атаки в близост до границата“, заяви премиерът.

Той посочи, че очаква Сирия да създаде демилитаризирана буферна зона от Дамаск до контролирания от Израел регион и да осигури безопасни подстъпи към планината Хермон.

„В позитивна атмосфера и при спазване на тези принципи е възможно да се постигне споразумение със сирийците, но ние ще отстояваме принципите си във всеки случай“, добави Нетаняху.

Изявлението на Нетаняху идва ден след предупреждение от президента на САЩ Доналд Тръмп към Израел да не дестабилизира Сирия и нейното ново ръководство, последвано от телефонен разговор между двамата лидери. Тръмп изрази задоволство от управлението на Сирия под ръководството на Ахмед ал Шараа, който посети Белия дом през ноември.