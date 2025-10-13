Червеният кръст започва операция за приемане на първите израелски заложници в Газа (ВИДЕО)

Срещата на върха в Египет може да потърси глобални ангажименти за мир

Червеният кръст съобщи в понеделник, че е започнал операция в ивицата Газа за освобождаването на първите 20 оцелели израелски заложници от войнствената групировка Хамас. Това е началната фаза на споразумението за примирие, целящо да сложи край на конфликта в Газа, за което американският президент Доналд Тръмп помогна да бъде сключено, съобщава Reuters.

Съгласно споразумението, Израел трябваше да освободи почти 2000 палестински задържани и осъдени затворници от своите затвори по-късно в понеделник. Очаква се да последва предаването на други 28 израелски заложници – 26 мъртви и двама, чиято съдба е неизвестна.

The Red Cross convoy has entered northern Gaza & is on its way to a designated meeting point where Hamas will transfer several hostages.



Among the 6 hostages being released today are Matan Angrest, brothers Gali & Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor & Omri Miran. pic.twitter.com/CgF44Y6Vq9 — Ari Hoffman 🎗 (@thehoffather) October 13, 2025

Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) трябваше да откара заложниците до израелските сили за сигурност, които да ги отведат в Израел, където да се съберат с близките си и да бъдат транспортирани с хеликоптер до болници в централната част на Израел.

Служител, участвал в операцията, заяви пред агенцията, че конвоят на МКЧК е пристигнал на първото място за събиране на заложници в Газа.

В Израел хора, развяващи израелски знамена, се събраха близо до Рейм, военен лагер до Газа, където заложниците ще бъдат доведени и след това откарани в болници.

Стотици хора се събраха на площада на заложниците в Тел Авив, аплодираха, развяваха израелски знамена и държаха плакати на заложниците.

Примирието и размяната на заложници и затворници следват две години война, която се превърна в регионален конфликт, в който се включиха страни като Иран, Йемен и Ливан, като в същото време задълбочи международната изолация на Израел и преобразува Близкия изток.

„Войната приключи“, заяви Тръмп пред репортери на борда на Air Force One, докато летеше от Вашингтон към Израел в неделя. Попитан за перспективите за региона, той отговори: „Мисля, че ситуацията ще се нормализира“.

Тръмп ще бъде посрещнат като герой, когато се обърне към израелския парламент по-късно в понеделник. По-късно през годината той ще бъде удостоен с най-високото гражданско отличие на Израел, заяви израелският президент Исаак Херцог.