"Хамас" освободи втората група от 13 заложници (ВИДЕО)

"Хамас" освободи втората група от 13 заложници, след като първоначално освободи седем души, предава Hurriyet.
BREAKING: All living hostages have now been released by Hamas, the Israeli military say.— Sky News (@SkyNews) October 13, 2025
13 hostages have been handed to the Red Cross after seven were released earlier today.
Live updates 🔗 https://t.co/C301Bd67jE
📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/nmh78S2Gly
Беше отбелязано, че израелските заложници са били предадени на служители на Червения кръст, които са дошли в Хан Юнис.
В рамките на споразумението за прекратяване на огъня в Газа, постигнато в Египет, беше обявено, че седем израелски заложници са предадени на Червения кръст. Сред осовбодените в първата фаза бе и Матан Ангрест, който има двойно израелско и българско гражданство. Беше отбелязано, че палестинските затворници са качени на автобуси, за да бъдат освободени.
Така, в рамките на мирното споразумение са освободени 20 души:
Матан Ангрест — 22-годишен войник от израелската армия, отвлечен от военната база Нахал-Оз
Гали Берман — 28-годишен младеж, отвлечен от кибуца Кфар-Аза заедно със своя близнак Зив
Зив Берман — отвлечен от Кфар-Аза по време на почивка заедно със своя близнак Гали
Авинатан Ор — 32-годишен мъж, отвлечен от музикалния фестивал Nova
Елкана Бобот — отвлечен от фестивала Nova. Съпругата му разказва, че всеки ден е повтаряла на четиригодишния им син, че баща му ще се върне
Нимрод Коен — войник от израелската армия, който е бил отвлечен, докато охранявал територията около кибуца Нирим
Йосеф-Хаим Охана — 25-годишен младеж, отвлечен от фестивала Nova
Ариел Кунио – 28-годишен мъж, отвлечен от кибуца Нир-Оза заедно с приятелката си Арбел Ехуд, която беше освободена през януари. Ариел е държан като заложник заедно с брат си Давид
Давид Кунио — отвлечен от Нир-Оза заедно със съпругата си Шарон Алони Кунио и тригодишните им близначки. Те са освободени през ноември 2023 г.
Матан Зангаукер — 25-годишен младеж, отвлечен от Нир Оза
Евятар Давид — отвлечен по време на фестивала Nova. През август "Хамас" публикува видео, на което 24-годишният мъж изглежда много изтощен
Гай Гилбоа-Далал — 24-годишният мъж е отвлечен като заложник на фестивала Nova, появява се на видеото на "Хамас"
Максим Геркин — отвлечен на фестивала Nova
Ейтан Горн — 38-годишният мъж е взет за заложник в кибуца Нир-Оз заедно с брат си Ияир, който е освободен през февруари 2024 г.
Сегев Калфон — отвлечен на фестивала Nova, когато се е опитал да избяга от "Хамас"
Алон Охел — 24-годишен мъж, отвлечен от фестивала Nova
Бар Абрахам Куперщайн — работил като охранител на фестивала Nova по време на нападението на "Хамас" и останал, за да окаже първа помощ на ранените
Омри Миран — 48-годишният мъж е отвлечен от дома си в кибуца Нахал-Оз пред очите на съпругата си и двете си дъщери
Ейтан Абрахам Мор — отвлечен на фестивала Nova
Ром Браславски — 21-годишният мъж е работил като охранител на фестивала Nova