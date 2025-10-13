"Хамас" освободи втората група от 13 заложници (ВИДЕО)

"Хамас" освободи втората група от 13 заложници, след като първоначално освободи седем души, предава Hurriyet.

Беше отбелязано, че израелските заложници са били предадени на служители на Червения кръст, които са дошли в Хан Юнис.

В рамките на споразумението за прекратяване на огъня в Газа, постигнато в Египет, беше обявено, че седем израелски заложници са предадени на Червения кръст. Сред осовбодените в първата фаза бе и Матан Ангрест, който има двойно израелско и българско гражданство. Беше отбелязано, че палестинските затворници са качени на автобуси, за да бъдат освободени.

Така, в рамките на мирното споразумение са освободени 20 души:

Матан Ангрест — 22-годишен войник от израелската армия, отвлечен от военната база Нахал-Оз

Гали Берман — 28-годишен младеж, отвлечен от кибуца Кфар-Аза заедно със своя близнак Зив

Зив Берман — отвлечен от Кфар-Аза по време на почивка заедно със своя близнак Гали

Авинатан Ор — 32-годишен мъж, отвлечен от музикалния фестивал Nova

Елкана Бобот — отвлечен от фестивала Nova. Съпругата му разказва, че всеки ден е повтаряла на четиригодишния им син, че баща му ще се върне

Нимрод Коен — войник от израелската армия, който е бил отвлечен, докато охранявал територията около кибуца Нирим

Йосеф-Хаим Охана — 25-годишен младеж, отвлечен от фестивала Nova

Ариел Кунио – 28-годишен мъж, отвлечен от кибуца Нир-Оза заедно с приятелката си Арбел Ехуд, която беше освободена през януари. Ариел е държан като заложник заедно с брат си Давид

Давид Кунио — отвлечен от Нир-Оза заедно със съпругата си Шарон Алони Кунио и тригодишните им близначки. Те са освободени през ноември 2023 г.

Матан Зангаукер — 25-годишен младеж, отвлечен от Нир Оза

Евятар Давид — отвлечен по време на фестивала Nova. През август "Хамас" публикува видео, на което 24-годишният мъж изглежда много изтощен

Гай Гилбоа-Далал — 24-годишният мъж е отвлечен като заложник на фестивала Nova, появява се на видеото на "Хамас"

Максим Геркин — отвлечен на фестивала Nova

Ейтан Горн — 38-годишният мъж е взет за заложник в кибуца Нир-Оз заедно с брат си Ияир, който е освободен през февруари 2024 г.

Сегев Калфон — отвлечен на фестивала Nova, когато се е опитал да избяга от "Хамас"

Алон Охел — 24-годишен мъж, отвлечен от фестивала Nova

Бар Абрахам Куперщайн — работил като охранител на фестивала Nova по време на нападението на "Хамас" и останал, за да окаже първа помощ на ранените

Омри Миран — 48-годишният мъж е отвлечен от дома си в кибуца Нахал-Оз пред очите на съпругата си и двете си дъщери

Ейтан Абрахам Мор — отвлечен на фестивала Nova

Ром Браславски — 21-годишният мъж е работил като охранител на фестивала Nova

