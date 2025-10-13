Доналд Тръмп в израелския Кнесет: Примирието в Газа е историческо начало на един нов Близък изток

"Силите на хаоса са напълно разгромени"

Председателят Амир Охана обяви, че ще номинира Тръмп за Нобелова награда за мир

Президентът Доналд Тръмп заяви пред извънредната сесия на израелския парламент, че примирието, за което е посредничил във войната в Газа, е поставило началото на „историческото начало на новия Близък изток“.

Това ще бъде "краят на ерата на терора и смъртта", заяви американският президент. "Това ще бъде златната ера на Израел и златната ера на Близкия изток", добави той.

Тръмп също така посочи, че "дългият кошмар" най-накрая е приключил както за израелците, така и за палестинците, след като беше постигнато споразумение между Израел и "Хамас" за първата фаза на примирие в Газа и сделка за заложниците, предаде Ройтерс.

"Силите на хаоса, които тормозеха региона, са напълно разгромени", заяви той пред Кнесета.

Обръщайки се към израелския премиер Бенямин Нетаняху, Тръмп каза: "Много ти благодаря, Биби. Страхотна работа."

Според президента на САЩ споразумението за Газа, сключено наскоро между Израел и "Хамас", е дошло навреме, тъй като военните операции на Израел са станали "лоши и ожесточени“. "Казах: "Биби, ще те запомнят за това много повече, отколкото ако продължаваше да убиваш, убиваш, убиваш“, каза Тръмп в речта си пред Кнесета. "Искам само да те поздравя за смелостта да кажеш: "Това е, спечелихме и сега нека се наслаждаваме на живота си".

Тръмп получи многократни овации както преди, така и по време на речта си.

Речта му в Кнесета беше прекъсната за кратко, след като депутат от левицата беше изведен от залата. „Това беше доста ефективно“, пошегува се Тръмп, след като депутатът Офер Касиф беше отстранен мигновено от заседанието заради очевиден протест срещу речта на американския лидер.

Председателят на Кнесета Амир Охана обяви, че ще номинира Тръмп за Нобелова награда за мир догодина.

„Заедно с председателя Майк Джонсън ще призовем лидерите по целия свят да ви номинират. Вие сложихте край на осем конфликта по света за девет месеца. Никой не заслужава това повече от вас, президент Тръмп“, заключи той.

Днес, след две години в плен, палестинската групировка "Хамас" освободи всичките 20 живи израелски заложници. В замяна Израел освободи 250 палестинци, излежаващи доживотни присъди. Сделката включва и връщането на телата на още 28 загинали заложници на по-късен етап.