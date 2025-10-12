Иран приветства потенциално "балансирано" предложение от САЩ по ядрената му програма

Иран приветства потенциално "балансирано" предложение от Съединените щати за ядрената си програма, но не е получавал покани за преговори. Това каза иранският външен министър Абас Арагчи.

Той подчерта, че страната му няма да се откаже от обогатяването на уран, но е склонна да обмисли мерки за повишаване на доверието у партньорите и убеждаването им в "мирната същност на ядрената програма".

Съединените щати, европейските съюзници и Израел обвиняват Техеран, че обогатеният уран се използва за военни цели. Иран категорично отрича. По думите на иранския дипломат номер едно, на Израел не може да се вярва и бъдещето на мирното споразумение за Газа не е сигурно.

"Бихме разгледали подобно предложение. Особено ако в замяна се изгради доверие между нас и се вдигнат жестоките санкции. Ако тези предложения следват механизъм и формула, които са справедливи, балансирани и разумни, бихме ги проучили", каза Арагчи.

В същото време той отбеляза, че Иран не вижда никаква причина да възобновява преговорите за ядрената си програма с европейските държави. Франция, Обединеното кралство и Германия изразиха вчера решимостта си да ги подновят.

„Какво могат да направят и какъв положителен резултат биха могли да имат подобни преговори?“ – попита в ефира на държавната телевизия иранският външен министър Абас Арагчи. „Наистина не виждаме никаква причина да преговаряме с тях“, добави той.

Париж, Лондон и Берлин заявиха вчера, че са „решени да възобновят преговорите с Иран“ относно ядрената му програма „с цел постигане на всеобхватно, трайно и подлежащо на проверки споразумение, гарантиращо, че Иран никога няма да придобие ядрено оръжие“, се посочва в общо изявление.

„Франция, Обединеното кралство и Германия първо трябва да обяснят защо изобщо трябва да преговаряме отново с тях“, коментира Арагчи.

„Ние вече водихме преговори и постигнахме споразумение, но Съединените щати се оттеглиха, а трите европейски страни не спазиха поетите си ангажименти“, добави министърът.