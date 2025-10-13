Тръмп кацна в Израел, посрещнаха го с червен килим (ВИДЕО)

Още по темата: Червеният кръст започва операция за приемане на първите израелски заложници в Газа (ВИДЕО) 13.10.2025 09:16

Срещата на върха в Египет може да търси глобални мирни ангажименти

„Хамас” предаде някои от последните си оцелели израелски заложници в понеделник, ключова стъпка за прекратяване на двегодишен опустошителен конфликт в Газа като част от Споразумение за прекратяване на огъня, настоявано от президента на САЩ Доналд Тръмп, който кацна в Израел, за да се обърне към парламента, съобщава Reuters.

Със стотици ликуващи хора, събрани на площада на заложниците в Тел Авив, израелската армия заяви, че е получила първите седем от 20 оцелели заложници след прехвърлянето им от Газа от Червения кръст.

🚨 HISTORIC MOMENT: President Trump lands at Ben Gurion Airport, Israel! 🇺🇸🇮🇱 Stepping off Air Force One, he’s greeted by PM Netanyahu and President Herzog. Trump and Netanyahu now ride in “The Beast” to finalize a groundbreaking peace agreement. pic.twitter.com/x2YyiGYgRY — J Stewart (@triffic_stuff_) October 13, 2025

„Толкова съм развълнувана. Пълна съм с щастие. Трудно е да си представя как се чувствам в този момент. Не спах цяла нощ“, каза Вики Коен, майка на заложника Нимрод Коен, докато пътува към Рейм, израелски военен лагер, където ще бъдат прехвърлени заложниците.

Останалите 13 потвърдени живи заложници, заедно с телата на 26 мъртви заложници и още двама, чиято съдба е неизвестна, също се очаква да бъдат освободени в понеделник, заедно с близо 2000 палестински задържани и осъдени затворници.

В Газа около дузина маскирани и облечени в черно въоръжени мъже, очевидно членове на въоръженото крило на Хамас, пристигнаха в болница „Насър“, където бяха поставени сцена и столове, за да приветстват завръщащите се палестински затворници.

„Надявам се, че тези кадри могат да бъдат краят на тази война. Загубихме приятели и роднини, загубихме домовете си и града си“, каза 57-годишният Емад Абу Джудат, палестински баща на шест деца от град Газа, докато наблюдаваше подготовката за предаването на властта на телефона си.

🇺🇸🇮🇱President Trump has officially landed in Israel, received a hero's welcome, and was welcomed by Benjamin Netanyahu.



The people of Israel love President Trump.



pic.twitter.com/g2t0H9dh1z — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) October 13, 2025

Освобождаването е една от най-важните части от първата фаза на споразумението за прекратяване на огъня, сключено миналата седмица в египетския курорт Шарм ел-Шейх, където Тръмп и повече от 20 други световни лидери ще се срещнат по-късно в понеделник.

Тръмп кацна в Израел малко след обявеното освобождаване на първата група заложници. Той ще се обърне към парламента, преди да се отправи към Египет.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху чакаше на летището, докато „Еър Форс 1“ пристигна, усмихвайки се и разговаряйки с посланика на САЩ.

Тръмп ще стане едва четвъртият президент на САЩ, който ще се обърне към Кнесета, след Джими Картър през 1979 г., Бил Клинтън през 1994 г. и Джордж У. Буш през 2008 г.