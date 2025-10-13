Доналд Тръмп: Идва златна ера за Израел и за Близкия изток (Обзор)

“Хамас” предаде всички 20 израелски заложници, оцелели след 2 години в плен

Пуснат е и Матан Ангрест, който има и българско гражданство

“Споразумението между Израел и “Хамас” за прекратяване на войната в Газа ще бъде “историческата зора на нов Близък изток”. Това ще бъде “краят на ерата на терора и смъртта”. “Това ще бъде златната ера на Израел и златната ера на Близкия изток”. Тов заяви американският президент Доналд Тръмп в реч пред извънредната сесия на израелския парламент.

Тръмп също така посочи, че “дългият кошмар” най-накрая е приключил както за израелците, така и за палестинците, след като беше постигнато споразумение между Израел и “Хамас” за първата фаза на примирие в Газа и сделка за заложниците.

“Силите на хаоса, които тормозеха региона, са напълно разгромени”, заяви президентът на САЩ. Обръщайки се към израелския премиер Бенямин Нетаняху, Тръмп каза: “Много ти благодаря, Биби. Страхотна работа.”

Според Тръмп споразумението за Газа, сключено наскоро между Израел и “Хамас”, е дошло навреме, тъй като военните операции на Израел са станали “лоши и ожесточени”. “Казах: “Биби, ще те запомнят за това много повече, отколкото ако продължаваше да убиваш, убиваш, убиваш. Искам само да те поздравя за смелостта да кажеш: “Това е, спечелихме и сега нека се наслаждаваме на живота си”, гожвореше още Тръмп, докато през цялото време получаваше овации както преди, така и по време на речта си.

По-рано същия ден “Хамас” освободи всички 20 живи израелски заложници, съобщи националната радиотелевизионна компания на Израел.

Освобождаването на заложниците протече в два етапа. Първо бяха пуснати седем заложници, сред които и имащият и българско гражданство Матан Ангрест. След това бяха освободени и останалите 13 заложници.

Информацията за предаването на втората група на Червения кръст бе потвърдена от израелската армия, която по-късно обяви, че вече е получила всички 20 заложници.

Почти в същия момент, в който бе съобщено за освобождаването на втората група заложници, Ройтерс предаде, че автобуси с палестински затворници, които бе предвидено да бъдат освободени в замяна на за ложниците, потеглят от израелски затвори.

Израел предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на “Хамас” извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава и взеха заложници, някои от които през 2-те години война бяха разменяни срещу палестинци, но други не доживяха освобождението и загинаха в плен.

С днешното предаване на 20-те заложници се изпълни първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.