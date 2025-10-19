Сирийският външен министър: Няма договореност за руските бази на наша територия

Дамаск преговаря с Москва и за съдбата на бившия президент Башар ал-Асад

Съдбата на две руски военни бази в Сирия остава нерешена, въпреки неотдавнашното посещение в Москва на сирийския лидер Ахмед ал-Шаара и предложението за „приятелство“ от руския президент Владимир Путин. В момента страните обсъждат преразглеждане на споразуменията си, включително по този въпрос, заяви сирийският външен министър Асаад ал-Шибани по държавната телевизия „Ал Ихбария“, предаде агенция САНА.

Той отбеляза, че всички договорености с Русия, постигнати при предишния режим, са преустановени и "са неприемливи", а нови все още не са постигнати.

Министърът на външните работи добави, че по време на посещението на ал-Шаара е повдигнал въпроса за съдбата на бившия сирийски президент Башар ал-Асад, който избяга в Москва след свалянето му от власт през декември 2024 г., и е обсъдил перспективите за бъдещо сътрудничество, ако настоящите различия бъдат разрешени.

Асаад ал-Шибани каза още, че Сирия иска да постигне споразумение за сигурност с Израел, което „отчита нейните опасения за сигурността“, без да се отказва от нито сантиметър от територията си

Всички дипломатически ходове, подчерта той, са внимателно планирани и не включват отстъпки по отношение на правата на сирийския народ.

Сирия използва международното си положение, за да укрепи връзките си с Русия, Китай и Европа в полза на своя народ, добави министърът. „Възстановяваме отношенията си с Китай, който преди това политически застана на страната на предишния режим и използва правото си на вето в негова полза. Следващия месец Сирия ще направи първото си официално посещение в Пекин“, посочи ал-Шайбани.

"Министерството на външните работи работи за преодоляване на последиците от предишната дипломация, която беше „изнудване“, каза министърът на външните работи на Дамаск.