Израел обвини "Хамас" в нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, палестинците отрекоха

Израелската армия обвинява ислямистката групировка "Хамас" в "грубо нарушение" на споразумението за прекратяване на огъня в Газа чрез извършване на няколко директни атаки срещу израелски войски, заяви днес високопоставен израелски военен представител, цитиран от ДПА.

Инцидентите са станали отвъд договорената буферна зона, известна като "жълтата линия", която маркира линията на изтегляне на израелските войски в Газа. Израелската армия се е оттеглила до тази линия на 10 октомври, когато е влязло в сила настоящото споразумение за спиране на огъня.

Израелските войски са били атакувани с гранатомет, заяви военният представител. Освен това, палестински снайперист е стрелял по израелски позиции.

"И двата инцидента са се случили в контролирана от Израел зона на изток от "жълтата линия", заяви представителят и допълни: "Това представлява грубо нарушение на прекратяването на огъня".

Израелски медии по-рано съобщиха, че "Хамас" е атакувал израелски войски в южната част на ивицата Газа. Според медийни съобщения израелските военновъздушни сили са нанесли удари по цели в Рафах.

Военното крило на палестинското движение заяви, че не знае за инциденти или боеве в град Рафах в ивицата Газа. Коментарът бе направен малко след като Израел съобщи, че е нанесъл въздушни удари в района за ликвидиране на заплаха от "терористи", открили огън по израелски войници, предаде Ройтерс.

Палестинската групировка отново заяви, че ще спазва ангажимента си за спиране на огъня във всички части на Газа.