Дъщеря крила тялото на майка си година и половина, за да взима помощи

Година и половина след смъртта ѝ я погребали

Двойка в Израел е заподозряна, че е погребала 93-годишна оцеляла от Холокоста в своя имот година и половина след смъртта ѝ, за да продължи да получава помощи от нейно име, съобщи ДПА.

Според израелската полиция възрастната жена е получавала финансова подкрепа както от държавата, така и от различни организации. Израелски медии съобщават, че месечната помощ надхвърляла 4600 евро, включително средства от Германия.

По данни на полицията службите за спешна помощ открили тялото на жената в края на септември, в яма с дълбочина около 3 метра на семейния имот в северния град Кармиел. Жената е живяла там с дъщеря си и партньора на дъщеря си, като и двамата са били задържани. Разследването е започнало миналия месец след сигнал на роднини, загрижени за благосъстоянието на възрастната жена.

Дъщерята първоначално е давала противоречива информация за здравословното състояние на майка си. След разпити пред полицаи 64-годишната дъщеря и партньорът ѝ признали, че жената е починала през април 2024 г., но давали различни обяснения за мястото, където е била погребана.

Полицията съобщава, че тялото е било прехвърлено в институт за съдебна медицина, като резултатите за причината на смъртта все още не са готови.

Партньорът на дъщерята е заподозрян, че е извършил погребението. По-късно той се е самоубил по време на предварителния арест.

След като тялото е открито, жената е погребана с почести година и половина след смъртта си, съобщава „Джерузалем пост“.

Разследването срещу дъщерята продължава. Тя е обвинена в измама, възпрепятстване на правосъдието и неизпълнение на законови задължения.