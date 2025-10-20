Израел отново атакува Газа, 44 са загиналите (ВИДЕО)

Израел започна нова серия от атаки срещу Газа, след като обвини палестинските бойци Хамас, че атакуват силите му през линиите на прекратяване на огъня.

И двете страни твърдят, че все още са ангажирани с прекратяването на огъня, въпреки че Израел предприе най-мощните си атаки срещу ивицата Газа, откакто споразумението за прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на Тръмп, влезе в сила, обвинявайки Хамас в нарушаване на условията на споразумението, пише The New York Times.

Израел отново атакува Газа

Според израелската армия, двама войници са били убити в южната част на Газа, в района на Рафах, след атака с противотанкови ракети и стрелба от палестински бойци.

Израел нарече инцидента „фрапантно нарушение на прекратяването на огъня“ и отговори със серия от масивни въздушни удари по инфраструктурата на Хамас.

„Израелските сили удариха десетки цели на Хамас в Ивицата Газа, за да елиминират заплахата и да унищожат тунели и военни структури“, се казва в изявление на армията.

След залез слънце израелската армия обяви, че е „започнала отново да прилага прекратяването на огъня“, заявявайки, че извършените удари са в съответствие с правителствените директиви.

Контролираното от Хамас Министерство на здравеопазването на Газа съобщи за 44 палестински жертви при обстрела в неделя. И двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на примирието, въпреки че по-късно заявиха, че остават ангажирани с неговото спазване.

Израелски представители, цитирани от The New York Times, потвърдиха, че хуманитарната помощ е била временно преустановена след атаките, но заявиха, че разпределението ѝ ще бъде възобновено след прекратяване на военните операции.

Реакцията на лидерите в Йерусалим и Газа

Премиерът Бенямин Нетаняху обвини Хамас в подстрекателство към насилието и нареди на армията да „действа с максимална сила“ срещу цели на бойците.

„Хамас е единствено отговорен за тази ескалация. Ще продължим да нанасяме удари по всеки източник на атака срещу Израел“, каза Нетаняху след консултации с министъра на отбраната и началниците на службите за сигурност.

От друга страна, Хамас отрече участие в инцидента в Рафах.

„Не сме запознати с никаква конфронтация в този район. Израел измисля несъстоятелни претексти, за да оправдае атаките си“, заяви в изявление Изат ал-Ришк, служител на организацията.

Делегация на Хамас пристигна в Кайро в неделя за разговори с египетски посредници относно прилагането на споразумението за прекратяване на огъня.

Възобновяването на атаките отново разпали напрежението в управляващата коалиция в Йерусалим, където ултранационалистически настроените министри призовават за прекратяване на прекратяването на огъня и за възобновяване на пълното настъпление срещу Хамас.

„Всяко убеждение, че Хамас ще спазва прекратяването на огъня, е опасна грешка“, каза Итамар Бен-Гвир, министърът на националната сигурност, призовавайки за възобновяване на боевете „с максимална сила“.

Прекратяването на огъня, под натиск от администрацията на Тръмп

Настоящото прекратяване на огъня, подписано с пряката подкрепа на администрацията на Тръмп, предвижда удвояване на доставките на хуманитарна помощ за Газа – от 300 на 600 камиона на ден – и постепенно освобождаване на затворници и заложници.

През изминалата седмица Хамас освободи живи 20 израелски заложници и предаде телата на 12 пленници, докато Израел освободи близо 2000 палестински затворници и изпрати телата на повече от 100 в Газа.

Израелски представители обаче обвиняват Хамас, че забавя предаването на останките на останалите пленници.

„Някои са заровени под развалините и не могат да бъдат извадени без тежка техника“, каза говорител на организацията.

След година конфликт, ивицата Газа остава опустошена: по-голямата част от двата милиона ѝ жители са били разселени многократно, стотици квартали са били разрушени, а гладът засяга голяма част от населението.

Възобновяването на насилието рискува напълно да дестабилизира споразумението за прекратяване на огъня, което Вашингтон и ООН разглеждат като последен шанс за политическо решение на израелско-палестинския конфликт.