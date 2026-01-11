САЩ бомбардираха цели на ИДИЛ в Сирия

Американските военни предприеха въздушни удари съвместно с други държави по цели на ИДИЛ в Сирия в събота, съобщи Централното командване на САЩ в публикация в X, докато президентът Доналд Тръмп продължава опита си да проектира влияние в Близкия изток.

Ударите отбелязаха втората вълна от операция "Ястребов удар“, отговор на засадата на ИДИЛ през декември, при която бяха убити двама американски войници и цивилен, работещ като преводач.

„Днешните удари бяха насочени срещу ИДИЛ в цяла Сирия като част от нашия постоянен ангажимент за изкореняване на ислямския тероризъм срещу нашите бойци, предотвратяване на бъдещи атаки и защита на американските и партньорските сили в региона“, се казва в изявление на CENTCOM. „Американските и коалиционните сили остават решителни в преследването на терористи, които се стремят да навредят на Съединените щати.“

В ударите са участвали над 20 самолета, включително F-15E, A-10, AC-130J, MQ-9 и йордански F-16, които са изстреляли над 90 прецизни боеприпаса по над 35 цели, съобщи американски военен представител пред POLITICO.

От завръщането си в Белия дом миналия януари, президентът одобри удари в Нигерия, Венецуела, Сирия и Иран, наред с други обекти.