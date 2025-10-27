Нетаняху: Израел ще реши кои чуждестранни войски са приемливи за осигуряване на примирието в Газа

Израел възнамерява сам да определи състава на международните сили, които могат да бъдат разположени в Ивицата Газа, за да осигурят прекратяване на огъня според плана на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава Reuters.

Премиерът Бенямин Нетаняху заявява, че Израел ще си запази правото да решава кои чуждестранни сили ще могат да участват в международната мисия в Газа. Такова решение се взема в рамките на плана за прекратяване на огъня, предложен от администрацията на Доналд Тръмп.

Според Нетаняху, позицията на Израел е съгласувана с Вашингтон: "Ние контролираме нашата сигурност и именно Израел ще определя кои сили са неприемливи за нас. Това е съгласувано със САЩ“.

Въпреки че Белият дом изключи възможността за изпращане на американски военни, преговорите за състава на мисията продължават с Индонезия, ОАЕ, Египет, Катар, Турция и Азербайджан.

Основната пречка остава отказът на ХАМАС да се разоръжи. След подписването на споразумението за прекратяване на огъня движението започна репресии срещу местните кланове, засилвайки вътрешните конфликти. Израел твърди, че ХАМАС разполага с информация за местонахождението на телата на 13 загинали заложници.

"Израел знае, че ХАМАС знае къде се намират телата на нашите загинали заложници“, заявява представител на правителството.

Към търсенето на останките е привлечена египетска екип, който сътрудничи на Червения кръст.