Офисът на Нетаняху потвърди, че Гил Райх е назначен за временно изпълняващ длъжността

Израелският премиер Бенямин Нетаняху уволни съветника си по националната сигурност Цачи Ханегби заради разногласия по политически решения, включително скорошната атака в Катар и военната операция за окупация на Газа Сити, съобщи Ройтерс.

Ханегби потвърди, че напуска поста, като заяви, че мандатът му като ръководител на Съвета за национална сигурност приключва, след като Нетаняху го информирал, че ще бъде назначен заместник.

Той призова за „задълбочено разследване“ на изоставането на Израел около атаката на Хамас на 7 октомври, като пое част от отговорността.

Офисът на Нетаняху потвърди, че заместник-ръководителят на Съвета за национална сигурност, Гил Райх, е назначен за временно изпълняващ длъжността, заменяйки Ханегби.

Израелски медии, включително Channel 12, съобщават, че Ханегби се е скарал с Нетаняху както относно въздушния удар срещу ръководството на Хамас в столицата на Катар Доха миналия месец, така и относно започването на военна операция за окупация на Газа Сити.

Преди операцията Ханегби е заявил на кабинета, че е против предложението на Нетаняху да поеме контрол над Газа Сити, аргументирайки се, че това може да застраши живота на израелските заложници.

„Напълно се съгласявам с началника на щаба (Еял Замир), че взимането на контрол над Газа Сити застрашава живота на заложниците, затова съм против предложението на премиера“, е цитиран Ханегби от Channel 12.

При израелската атака в Доха на 9 септември бяха убити петима членове на Хамас и един катарски служител на сигурността. Споразумение за примирие в Газа влезе в сила на 10 октомври, базирано на поетапен план, представен от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Планът предвижда и възстановяване на Газа, както и създаване на нов управленски механизъм без Хамас.