Ердоган подари турски електромобил на емира на Кувейт (ВИДЕО)

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган подари турски електрически автомобил „ТОГГ“ (TOGG) на емира на Кувейт шейх Мешаал ал Ахмад ас Сабах при посещението су в страната, което е част от тридневната му обиколка на Персийския залив, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.

Ердоган беше посрещнат в страната с държавни почести. По време на разговорите с емира на Кувейт турският президент подчерта, че общата позиция на Ислямския свят е от ключово значение за решаването на Палестинския въпрос чрез признаване на две независими държави (Израел и Палестина – бел. ред.).

Турският президент заяви, че следи със задоволство усилията, които Кувейт полага за стабилността в региона в качеството си на председателстваща страна на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, предаде БТА. Той изрази надежда, че Споразумението за свободна търговия със страните от Персийския залив, по което текат преговори, ще допринесе за развитието на отношенията с Турция.

При срещата между турската и кувейтската делегация бяха подписани четири споразумения. Сред тях са Спогодба за морски транспорт между Турция и Кувейт, Споразумение за реципрочно признаване на удостоверенията на моряците, Меморандум за сътрудничество в областта на енергетиката и Меморандум за сътрудничество при насърчаването на преките инвестиции.