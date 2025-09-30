„Много сме близо": Доналд Тръмп обяви план от 20 точки за мир в Газа

Включва предоставяне на амнистия на някои членове на "Хамас"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Израел и други страни са "много близо" до постигането на споразумение за прекратяване на войната в Газа.

Тръмп, който се срещна с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом, каза още, че споразумението ще включва арабските страни и трябва да допринесе за постигането на по-широк мир в Близкия изток.

Администрацията на Белия дом публикува по-рано в понеделник план от 20 точки за край на войната в Газа, където кръвопролитията продължават от 7 октомври 2023 г.

Планът включва предоставяне на „амнистия“ на "Хамас", ако се разоръжат в полза на установяване на Газа като „дерадикализирана зона, свободна от тероризъм“ и преустройство на района, така че той вече да не представлява заплаха нито за съседите, нито за жителите си. Планът включва още:

*Газа ще бъде поставена под временна външна администрация с международно участие. Ще бъдат разположени и международни сили за стабилизиране на ситуацията.

*Няма да има насилствено разселване на жителите на Газа. „Никой няма да бъде принуден да напусне Газа, но тези, които искат да напуснат, ще могат да го направят и да се върнат“, добави шефът на Белия дом.

*Хамас ще бъде отстранен от управлението на Газа. Ако членовете му са склонни доброволно да сложат оръжие, ще им бъде обещана амнистия.

*В рамките на 72 часа след официалното приемане на това споразумение от Израел, всички заложници, живи или мъртви, трябва да бъдат освободени.

*Израел е готов да освободи 250 души, осъдени на доживотен затвор, и 1700 жители на Газа, задържани след 7 октомври 2023 г.

„Създаваме Съвет за управление на Газа. Той ще включва много уважавани хора. Аз ще бъда там, както и Тони Блеър. Ще работим със Световната банка и други институции. "Хамас" няма да има никаква роля в управлението на Газа, пряко или косвено“, заяви президентът на САЩ.

Планът на Тръмп обаче не предвижда анексиране или окупация на анклава от Израел.

„Много сме близо, по-близо от близо... Говорим за бъдещето не само в Газа, но и за мира в Близкия изток. Това е исторически ден. Иран, търговията, разширяването на Авраамовите споразумения (между Обединените арабски емирства и Израел, - бел.ред.), прекратяването на войната в Газа - всичко това като част от общия план. Подкрепата, която усетихме от страните в региона, беше невероятна“, каза американският лидер.

Същевременно Тръмп отбеляза, че ако Хамас не се съгласи с предложението, тогава Израел "ще бъде принуден да направи това, което трябва".

"Today is a historic day for peace — and Prime Minister @netanyahu and I have just concluded an important meeting...we discussed how to end the war in Gaza, but it's just a part of the bigger picture, which is peace in the Middle East." - PRESIDENT DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/5f9PF9EC3c — The White House (@WhiteHouse) September 29, 2025

На пресконференция след срещата си с президента на САЩ в Белия дом израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че подкрепя мирното предложение на Тръмп за прекратяване на войната в ивицата Газа.

"Подкрепям вашия план за прекратяване на войната в Газа, с който се постигат военните ни цели. Той ще върне на Израел всички наши заложници, ще унищожи военните способности на "Хамас", ще сложи край на политическото му управление и ще гарантира, че ивицата Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел", каза Нетаняху.