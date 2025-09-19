Връщането на военновъздушната база „Баграм” от САЩ може да доведе до инвазия в Афганистан

В базата някога имаше ресторанти за бързо хранене

Целта на американския президент Доналд Тръмп да възвърне контрола над военната база „Баграм” в Афганистан може да се превърне в повторна инвазия в страната, за която ще са необходими над 10 000 войници, както и разполагане на модерни системи за противовъздушна отбрана, според настоящи и бивши американски служители, цитирани от Reuters.

Тръмп, говорейки пред репортери по време на посещение в Лондон, заяви:

„Искаме тази база обратно“ и посочи нейното стратегическо местоположение в близост до Китай. „Тя е на час път от мястото, където Китай произвежда ядрените си оръжия.”

🚨 @POTUS on Bagram Airfield, which fell to the Taliban in Biden's botched Afghanistan withdrawal:



"We're trying to get it back, by the way. That could be a little breaking news... It's an hour away from where China makes its nuclear weapons." pic.twitter.com/Lbe9dcnfjS — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 18, 2025

Разпростиращото се летище беше основната база на американските сили в Афганистан по време на двете десетилетия война, които последваха атаките на „Ал Кайда” в Ню Йорк и Вашингтон на 11 септември 2001 г.

Тръмп, който по-рано заяви, че иска САЩ да придобият територии и обекти от Панамския канал до Гренландия, изглежда се фокусира върху „Баграм” от години.

В четвъртък той намекна, че САЩ биха могли да придобият базата с някаква форма на съгласие от страна на талибаните, но не стана ясно каква форма би могло да приеме такова споразумение. Това би било забележителна промяна за талибаните, които се бореха за изгонването на американските войски и възвръщането на контрола над страната от подкрепяното от САЩ правителство.

В базата някога имаше ресторанти за бързо хранене като Burger King и Pizza Hut, които обслужваха американските войски, както и магазини, продаващи всичко от електроника до афганистански килими. Тя също така беше дом на огромен затворен комплекс.

Американски служител, пожелал анонимност, заяви, че няма активни планове за военно превземане на въздушната база Баграм, която САЩ изоставиха заедно с останалата част от страната, когато се изтеглиха от Афганистан през 2021 г.

Дори след като американската армия поеме контрола над базата, ще бъде необходимо огромно усилие за разчистване и удържане на огромния периметър около нея, за да се избегне използването на района за ракетни атаки срещу американските сили вътре.

Експертите казват, че разпростиращата се въздушна база ще бъде трудна за осигуряване в началото и ще изисква огромна работна ръка за експлоатация и защита.

Дори ако талибаните приемат повторното окупиране на Баграм от САЩ след преговори, базата ще трябва да бъде защитена от редица заплахи, включително от ислямски държава и ал Кайда в Афганистан.

Тя може да бъде уязвима и от усъвършенствани ракети от Иран, който атакува голяма американска въздушна база в Катар през юни, след като САЩ нанесоха удари по ирански ядрени обекти.