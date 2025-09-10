Хусите твърдят, че са извършили хиперзвукова балистична ракетна атака срещу Йерусалим

Йеменски хуси от бунтовническото движение „Ансар Аллах“ извършиха хиперзвукова балистична ракетна атака срещу Йерусалим. Това заяви представителят на въоръжените сили, сформирани от бунтовниците, Яхя Сария.

„Ракетните сили проведоха военна операция, използвайки хиперзвукова балистична ракета „Палестина-2“ с множество бойни глави, насочена към няколко важни обекта около окупирания Йерусалим“, заяви говорител на движението по телевизионния канал „Ал Масира“ , собственост на хусите.

Той каза, че бунтовническите сили са използвали дронове, за да атакуват летище Рамон в южен Израел и две „важни цели“ в района на Ейлат. Сария твърди, че атаките на хусите „успешно са постигнали целите си“.

По-рано израелската армия съобщи за прихващане на ракета, изстреляна от Йемен. Един дрон беше прихванат близо до Ейлат. Сирени за въздушна тревога се задействаха в централните части на страната, включително в покрайнините на Йерусалим. Няма съобщения за жертви или щети.