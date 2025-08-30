Войната в Газа: Турция забранява на израелските кораби да влизат в пристанищата си и ограничава въздушното си пространство

Турция ще забрани на израелски кораби да влизат в своите пристанища, на турски кораби — да посещават израелски пристанища, както и ще въведе ограничения за някои самолети, преминаващи през турското въздушно пространство, заяви в петък външният министър Хакан Фидан, съобщава South China Morning Post.

В изказването си пред парламента той съобщи някои подробности, които очевидно обобщават вече предприетите от Турция стъпки срещу Израел във връзка с войната в ивицата Газа, както и действия, които страната е започнала да прилага.

Турция остро осъди израелската операция в Газа и обвини Израел в геноцид в палестинския анклав.

Израел отхвърля тези обвинения. Анкара прекъсна всички търговски отношения с Израел, призова за международни действия срещу него и отправи апел към световните сили да спрат да го подкрепят.

Миналата седмица източници съобщиха, че турските пристанищни власти също са започнали неофициално да изискват от корабните агенти писма, удостоверяващи, че плавателните съдове нямат връзка с Израел и не превозват военни или опасни товари, предназначени за тази страна.

Източник добави, че на кораби под турски флаг ще бъде забранено да акостират в израелски пристанища.

Външният министър на Турция Хакан Фидан говори на извънредно заседание на парламента в Анкара в петък.

„Ние напълно прекратихме търговията с Израел, затворихме пристанищата си за израелски кораби и не позволяваме турски кораби да посещават израелски пристанища“, заяви Фидан на извънредното заседание на парламента, посветено на атаките на Израел в ивицата Газа.