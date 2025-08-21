Израел планира противоракетна мрежа „зонова отбрана“, за да спре новите хиперзвукови ракети на Иран със скорост от Max 13+

Вицепрезидентът на израелската компания Rafael Advanced Defence Systems Ювал Басески очерта плановете за разработване на отбранителна способност срещу атаки, извършени с помощта на хиперзвукови ракети, подчертавайки, че това е принудило фирмата и Израелските отбранителни сили да преосмислят подхода си към противоракетната отбрана, пише военното издание Military Watch.

След мащабните атаки на Израел срещу Иран на 13 юни, Иранският корпус на гвардейците на ислямската революция постепенно ескалира ударите си с балистични ракети срещу израелски цели и на 18 юни обяви, че е изстреляна първата в страната хиперзвукова балистична ракета „Фатах“.

Корпусът твърди , че използването на ракетата бележи „началото на края“ за „митичната“ противоракетна отбрана на Израел. „Мощните и високоманеврени ракети „Фатах“ многократно разтърсиха убежищата на страхливите ционисти тази вечер, изпращайки ясно послание за силата на Иран към войнствения Тел Авив, който продължава да живее в заблуди и погрешни предположения“, твърди Корпусът, заявявайки, че новият клас ракети оставя Израел беззащитен срещу неговите прецизни удари.

„Хиперзвуковите ракети откриват нова ера в противовъздушната отбрана“, каза Басески по отношение на новото предизвикателство, предупреждавайки, че традиционните подходи към противоракетната отбрана няма да бъдат ефективни срещу такива цели.

„Всяка система за противовъздушна отбрана днес се основава на по-бърз полет от целта. Но този принцип не се отнася за хиперзвуковите ракети. За да се прехване обект, движещ се с 10 Мах, ще е необходима отбрана, движеща се с 30 Мах, което е невъзможно в атмосферата поради триене“, заяви той. Правейки аналогия с баскетбола, той отбеляза: „Една ракета-прехващач, проследяваща една хиперзвукова ракета, е като да защитаваш ЛеБрон Джеймс с един играч. Може да продължиш да го преследваш, но няма да го спреш да вкара.“ Вместо това той предложи модел на „зонова отбрана“, при който множество прехващачи покриват определени зони и се справят със заплахите, когато навлизат.

Все по-голям брой силно потвърждаващи информация източници сочат, че последиците от иранските ракетни атаки далеч надхвърлят предишните западни и израелски очаквания, като военни бази и ключови инфраструктурни цели като пристанище Хайфа, нефтената рафинерия в Хайфа, летище Бен Гурион и Института за наука и технологии „Вайцман“ претърпяват сериозни щети. Щабът на Рафаел беше сред целите, посочени за атаките. Коментирайки мащаба на ударите на последвалата среща на върха на НАТО, президентът Доналд Тръмп отбеляза:

„Особено през последните няколко дни Израел беше ударен наистина силно. Тези балистични ракети, момчета, те разрушиха много сгради.“

Хиперзвуковите ракетни атаки бяха забележително далеч от единственото сериозно предизвикателство, пред което са изправени израелските противовъздушни системи, като изключителната цена на противобалистичните ракети и произтичащите от това ограничени налични доставки правят устойчивата защита срещу ракетни удари напълно нежизнеспособна. Тежестта на щетите и бързо намаляващата способност на израелската противоракетна отбрана да отблъсква атаките се считаха за основен фактор, накарал Израел да приеме прекратяване на огъня на 24 юни.