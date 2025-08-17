"Хамас" отхвърли плана на Израел за преместване на цивилни към южната част на Газа

Палестинската групировка "Хамас" заяви, че израелският план за преместване на цивилните от зоните на бойни действия към южната част на ивицата Газа представлява "нова вълна от геноцид и разселване" на стотици хиляди хора, предаде Ройтерс.

Израелската армия вчера съобщи, че започва да раздава палатки и друго оборудване на хората, които се намират в района на град Газа. Тези мерки са предприети във връзка с изпълнението плана на израелското правителство за нова офанзива в най-големия град в палестинската територия.

"Хамас" определи предоставянето на палатки като "очевидна измама".