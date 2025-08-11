Грета Тунберг отново ще плава към Газа

Още по темата: Израелските сили са се качили на благотворителния кораб "Мадлийн", на който е и Грета Тунберг 09.06.2025 08:07

Шведската активистка Грета Тунберг заяви, че ще се опита отново да стигне до Газа по море.

„На 31 август ще предприемем най-големия опит за пробиване на незаконната израелска блокада на ивицата Газа с десетки лодки, тръгващи от Испания“, написа Тунберг в профила си в Instagram, публикувайки видео, в което, наред с други, се появява американската актриса Сюзън Сарандън.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Greta Thunberg (@gretathunberg)

„На 4 септември ще посрещнем още десетки кораби, тръгващи от Тунис и други пристанища. Ще мобилизираме и повече от 44 държави за едновременни демонстрации и действия за спиране на съучастието в знак на солидарност с палестинския народ!“, добави тя.

През юни Тунберг, заедно с други активисти от различни страни, се опитаха да се приближат до ивицата Газа от морето на яхтата Madeline. Плавателният съд беше спрян от израелските военни, а хората на борда, включително Тунберг, бяха задържани и депортирани от Израел. Активистката, която по принцип отказва да лети, беше качена на полет до Франция, откъдето трябваше да отиде в Швеция.