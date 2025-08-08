Khorramshahr-5: Иранската ракетата, която може да достигне Вашингтон за минути?

Има информация, че Иран е разработил собствена междуконтинентална балистична ракета Khorramshahr-5, която ще може да достигне дори до Съединените щати, а това вече е много опасно, пише военното издание Defense Express.

Наскоро местни медии съобщиха, че Иран е разработил собствена междуконтинентална балистична ракета Khorramshahr-5. В момента няма официална информация за това, така че подобни твърдения трябва да се приемат с повишено внимание.

Ако обаче Иран наистина е създал Khorramshahr-5, тогава си струва да се обърне внимание на характеристиките, които са посочени в момента. По-специално, тя има обхват от 12 000 км, скорост от 16 Маха и бойна глава от 2 тона. Това съобщава информационната агенция Mehr.

The details of Iran's new Missile, basically the first intercontinental Missile, called Khorramshahr 5 designed for strategic operations and deterrence:



Type: Intercontinental Ballistic Missile (ICBM)



Range: Up to 12,000 km



Length: Approximately 12 meters



Weight: Around 14–15… pic.twitter.com/gkS9pKfaHH — Munib 🇮🇷 (@Aql_e_Sorkh) August 1, 2025

Defense Express добавя, че Иран вече има свой собствен „Hazelnut on a Mini“ - балистична ракета със среден обсег, която по своята конструкция е по-подобна на междуконтинентална балистична ракета, а именно Khorramshahr-4, тоест предшественикът на новата. Подобно на повечето съвременни междуконтинентални балистични ракети, тя има система с отделни блокове, въпреки че на нея те са по-скоро като суббоеприпаси, тъй като нямат собствена система за насочване.

Khorramshahr-4 е снабдена с бойна глава с 20 такива суббоеприпаса. Разгръщането ѝ се извършва на височина 7 км и те излитат в радиус от 8 км. Иран, между другото, вече я е изстрелял срещу Израел през юни тази година, по време на 12-дневната война.

В обобщение, предишната версия, Khorramshahr-4, беше подобна на съвременните междуконтинентални балистични ракети, макар и без някои от елементите, които обикновено са им присъщи, като например системите за насочване във всяка бойна глава. Също така ѝ липсваше обхватът, за да промени класификацията си, тъй като имаше около 4000 км.

Логично е нейният наследник, Khorramshahr-5, да запази тази система с отделни бойни глави, което значително ще усложни задачата по прихващането ѝ на последните етапи. Въпреки че е напълно възможно тя да получи и система за насочване за всеки отделен блок, което ще позволи на една ракета да поразява няколко различни цели едновременно, а височината на изстрелване също би трябвало да се увеличи.

Предвид активното развитие на иранската ядрена програма, дори въпреки ударите на САЩ и Израел по ядрени съоръжения, е вероятно, ако Khorramshahr-5 наистина съществува, тя да е създадена специално за доставяне на ядрен заряд на територията на САЩ.

Въпреки че по-рано, още през 2015 г., високопоставени ирански служители заявиха, че ще разполагат с достатъчно ракети с голям обсег от 2000 км, за да поразят Израел и американски бази в Близкия изток. Възможно е обаче след 12-дневната война през юни тази година Иран да е променил позицията си и да се готви да бомбардира директно САЩ, ако е необходимо.