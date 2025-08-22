Обявено е състояние на катастрофален глад в град Газа, съобщава инициатива, подкрепена от ООН

Обявено е състояние на катастрофален глад в град Газа, според петъчен доклад на инициатива, подкрепена от ООН, в който се добавя, че се очаква той да се разшири, съобщава CNN.

По време на близо две години война, Израел понякога ограничава или прекъсва влизането на помощ в опустошения анклав.

Докато някои хора са починали от глад и недохранване , други са били убити, опитвайки се да получат помощ в пунктове за разпределение, управлявани от противоречивата подкрепяна от САЩ и Израел Хуманитарна фондация за Газа (GHF), създадена, за да замени системата на ООН, отдавна критикувана от Израел.

Докладът на Интегрираната класификация на фазите на продоволствената сигурност (IPC) съобщава, че е потвърден глад в провинция Газа, която включва град Газа, където се провежда и голяма нова израелска офанзива.

В него се добавя, че „недохранването заплашва живота на 132 000 деца под петгодишна възраст до юни 2026 г., включително 41 000 тежки случая, което удвоява броя на случаите през май“.

Координацията на правителствените дейности в териториите (COGAT), израелската агенция, натоварена с разпределянето на помощи в Газа, отхвърли доклада на IPC преди публикуването му, заявявайки, че той „разчита на частични, предубедени данни и повърхностна информация, произхождащи от Хамас“.

COGAT заяви, че „едностранчивият подход на IPC напълно пренебрегва обширните хуманитарни усилия, предприети в Газа“, добавяйки, че докладът е игнорирал информацията, предоставена на авторите му от Израел.

COGAT също така настоя, че „общата тенденция се е променила“ в Газа, но че Хамас продължава да експлоатира хуманитарната помощ. Над 100 000 камиона с помощи са влезли в Газа от началото на войната, съобщи COGAT, включително храна, медицински консумативи, гориво и оборудване за подслон.

Хуманитарните организации, ООН и ужасяващите свидетелства и изображения, появяващи се от Газа, обаче нарисуваха различна картина.

Миналия месец президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че в Газа има „истински глад“, което противоречи на изявленията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който заяви, че няма глад.

Том Флетчър, координаторът на ООН за спешна помощ, призова света да прочете доклада на Международния пакт на ООН „от кора до кора“.

„Прочетете го с тъга и гняв, не като думи и числа, а като имена и животи. Не се съмнявайте в това неопровержимо свидетелство. Това е глад, гладът в Газа. Гладът, който можехме да предотвратим, ако ни беше позволено. И все пак храната се трупа по границите поради системни обструкции от страна на Израел“, каза Флетчър в петък на брифинг за новини.