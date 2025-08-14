Турският външен министър отправи остро предупреждение към кюрдските сили в Северна Сирия

Още по темата: Лидерът на Сирия увери отново, че ще защитава малцинствата в страната 19.07.2025 17:12

Фидан твърди, че преговорите между кюрдските представители и правителството в Дамаск са в застой

Турският външен министър Хакан Фидан отправи остро предупреждение към кюрдските сили в Северна Сирия, заявявайки, че те трябва да се „интегрират“ в сирийската държава или рискуват военни действия. Коментарите му бяха направени по време на разговори в Анкара със сирийския външен министър Асаад Хасан Ал-Сайбани, министъра на отбраната Мурхаф Абу Касра и началника на разузнаването Хюсеин Саламех, пише Middle East Eye.

Фидан твърди, че преговорите между кюрдските представители и правителството в Дамаск са в застой, което води до развития, които Анкара „вече не може да толерира“. Той обвини кюрдските Отряди за народна защита (YPG), че отказват да се изтеглят от Сирия и продължават да представляват заплаха за Турция и региона.

Турските медии съобщиха, че Дамаск подготвя военна операция срещу водените от кюрдите Сирийски демократични сили, с турска подкрепа. Командирът на Сирийските демократични сили Мазлум Абди постигна предварително споразумение с Дамаск през март за интегриране на силите му в бъдещата сирийска армия. Споровете относно кюрдската автономия, политическата система и условията за интеграция обаче блокираха напредъка. Посредничеството на САЩ не успя да преодолее пропастта и Дамаск наскоро се оттегли от планирана конференция в Париж по въпроса.

В изявленията си Фидан също така насочи вниманието си към Израел, обвинявайки го, че играе „тъмна роля“ в Южна Сирия, особено в провинция Суейда, и се стреми да разшири влиянието си.