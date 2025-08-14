Абсолютно безобразие е да свалиш дете с увреждане от самолета

Нискотарифките гледат да демотивират човека с увреждане и той друг път да не лети с тази авиокомпания

България може и трябва да използва този повод и да инициира промяна на регламента на ЕС на защитите за хората с увреждания

България може да инициира разговор на ниво ЕС за промяна на правилата и повишаване на защитите за хората с увреждания. Защото това, което се е случило на детето, нито е изолиран случай, нито се вижда само по нашите географски ширини. Този тип нискотарифни авиокомпании имат системно лошо отношение към хората с увреждания. Причината е колкото прозаична, толкова глуповата – инвалидните колички, най-вече електрическите такива, са тежки. Виждате нискотарифките какви революции правят, за да намалят теглото на самолета чрез ръчния багаж, а съгласно международните стандарти, те нямат право да те таксуват нищо за инвалидната ти количка. Тя, бидейки тежка и бидейки безплатна за качване в самолета, се явява чист разход за самолета, защото увеличава разхода за гориво. И съответно тези авиокомпании, чиито бизнес-модел е на нискобюджетно пътуване се „дразнят“ да трябва да качват пътници на колички. Това води до неистовото им желание да направят пътуването максимално неудобно и неприятно, ако може и дори невъзможно, за хората с увреждания, за да спрат те да летят с тях.

В случая имам какво да кажа по въпроса по няколко съображения. Първо, че поради битността ми на човек, който се занимава цял живот професионално с рециклиране на метали, съм наясно с опасностите, които акумулаторите на една инвалидна количка могат да предизвикат от гледище на самозапалване. Какъвто е претекстът на авиокомпанията в случая. Второ, аз самият съм на тежка акумулаторна инвалидна количка. Трето, обиколил съм планетата, летейки с този тип колички къде ли не по света. Четвърто, участвал съм в качеството си на експерт в подготвянето на инструкции и правозащитни стандарти за защита на хората с увреждания при полет в редица европейски неправителствени организации и институции. Пето, бил съм осем години член на Комисията за защита от дискриминация. В този смисъл си мисля, че имам поглед към темата.

Какъв е случаят със сваленото от самолета дете? Именно случай на престараване и търсене на „под вол теле“, за да се създаде проблем за човека с увреждане и той да е демотивиран друг път да лети с тази авиокомпания. Нискотарифката казва, че инвалидната количка следва да е с разкачени клеми на акумулаторите, за да се избегне риск от късо съединение и самозапалване на количката по време на полет. Звучи много правдоподобно и е в съзвучие с правилата за безопасност. Но! Няма нито един (повтарям – нито един!) случай в историята на авиацията на количка с гелови акумулатори, която да се е самозапалила по време на полет. Рискът с акумулаторите идва при два типа батерии – такива с течен електролит и литиево-йонни. Батериите с течен електролит могат да се спукат и да предизвикат разлив, а литиево-йонните могат да се самозапалят при късо съединение, макар и изключително рядко. В момента за инвалидни колички масово вече не се ползва течен електролит, защото е морално остарял за този тип устройства. Само една вметка – акумулаторите за инвалидна количка са т.нар. „тягови“ акумулатори, т.е. проектирани са да отдават по малко ток за дълго време, за разлика от автомобилните (стартови) акумулатори, които имат за задача да отдават много ток при запалване на колата и после постепенно да се зареждат.

Реално единствените акумулатори, които могат да предизвикат самозапалване са литиево-йонните. Те са по-голям еквивалент на батериите на масовите телефони. Те, както знаем, се случва, макар и много рядко, да се самозапалят. Добре, но в конкретния случай акумулаторите на детето не са литиево-йонни, а са от най-масовия в момента тип – сух гел. Геловите акумулатори са изключително безопасни, при тях няма възможност за разлив (защото няма какво да се разлива), няма и опасност от самозапалване.

Прочее, изискванията за литиево-йонни батерии е те да се свалят от количката, защото те и разкачени могат да се запалят. Затова най-често по инструкция на командира на полета те се взимат с пътника в самолета, за да има възможност от човешка намеса, ако се самозапалят. Между-другото, в историята има само един случай на самозапалили се литиево-йонни батерии, което става преди излитане на Израелските авиолинии от летище „Шарл Дьо Гол“ в Париж. Там в нарушение на правилата акумулаторите не са свалени от количката и са се самозапалили, но ситуацията е била овладяна моментално и няма пострадали. Но отново подчертавам, тук става дума за литиево-йонни батерии, не за гелови. Те идват със сертификат от производител, че са напълно безопасни за превоз, т.е. дали в куфара си в багажното имаш дрехи или в инвалидната си количка имаш гелови акумулатори, опасността е една и съща – несъществува.

Обаче нискотарифката не се интересува от реалната опасност, а само от това да използва всички налични инструменти и вратички, за да откаже хората с увреждания да летят с нея. Затова позволяват бординг на детето, но после се „сещат“, че видиш ли не били разкачени акумулаторите и затова трябвало да се свали пътникът от самолета. Това е абсолютно и стопроцентово безобразие по няколко причини.

Първо, защо въобще позволявате бординг преди да сте „обезопасили“ количката, ако действително я смятате за опасна? Всеки неподвижен човек изпитва голям дискомфорт при бординг. Първо те прехвърлят от твоята количка на едно тясно столче на колелца, което е проектирано да минава на пътеката в самолета. После те прехвърлят от това столче на седалката до пътеката. После, заради поредното безумно изискване (което го няма в Щатите, прочее) те влачат до прозореца. В теснотията на нискотарифката. И тъкмо са те бутали и влачили и си готов да излетиш и идва някой си и ти казва да слизаш. Хайде, пак на обратно. Влачене до пътеката, прехвърляне на тесния стол, после прехвърляне на твоята количка в амбулифта. И ти си като чувал с картофи през цялото това време.

Второ, ако това е толкова голям проблем (а то не е), защо не откачихте клемите на акумулаторите и готово? Защо трябваше да сваляте детето от борда и да се държите толкова безобразно с него? Хубаво, трябвало било да са откачени клемите (макар да няма техническа причина), ами откачете ги и готово. Или кажете на пътника и неговите придружители да ги откачат преди бординг. Кому беше нужно цялото това фиаско?

Трето, после зер немската голяма и нормална авиокомпания е искала откачване на клемите? Със сигурност не е. Има ли жив човек на тази планета, който ще повярва, че някой като „Луфтханза“ ще са „по-немарливи“ по отношение на безопасността от една нискотарифка? Хайде, моля ви се без глупости. Ако немската авиокомпания те пуска и е сигурна, че е безопасно, значи е безопасно, няма нужда да си правим вятър на устата.

Въобще, мисля, че България може и трябва да използва този повод и да инициира промяна на регламента на ЕС по въпроса с цел увеличаване на защитите за хората с увреждания.