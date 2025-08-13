Иран предлага санкциите, наложени от Запада, да бъдат признати за "престъпление срещу човечеството"

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че санкциите, наложени от САЩ и другите западни държави са нехуманни и трябва да се признаят за престъпление срещу човечеството, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

В коментар днес в социалната мрежа „Екс“ високопоставеният ирански дипломат отхвърли твърденията от западните правителства, че „санкциите са безкръвна алтернатива на войната“, цитирайки ново изследване на водещото британско медицинско списание „Лансет“.

„Сверяване на фактите: ново изследване на „Лансет“ показва, че едностранните санкции, особено от САЩ, може да са смъртоносни колкото война. Животът на над половин милион души , най-вече на деца и възрастни, бива отнеман годишно от 70-те години на ХХ век“, заяви Арагчи.

Той призова наложените от Запада санкции да се признаят за престъпление срещу човечеството и призова пострадалите държави да излязат с единен отговор на „нехуманните мерки“.

„Крайно време е нехуманните санкции, наложени от САЩ и съучастниците им да бъдат признати за престъпления срещу човечеството. Засегнатите държави трябва да координират усилията си за изграждане на единен и колективен отговор“, заяви висшият дипломат.

Иран е една от страните в света, която е изправена пред сериозни западни санкции през последните десетилетия поради противопоставянето си на едностранните им политики, отбелязва ИРНА.